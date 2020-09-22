▲ Mercedes-Benz 斥資近 7 億，彰濱興建原廠零件物流中心

豪華進口車龍頭 Mercedes-Benz 擴大在台投資，預計為拓展零件倉儲規模投入近 7 億元新台幣，於彰化濱海工業區建置「Mercedes-Benz 原廠零件物流中心」，並於本月 19 日舉辦動土開工典禮，由台灣賓士財務長奧諾瑞（Honore Tchoukuegno）與台灣賓士客戶服務處副總裁施韜騰（Thorsten Strein）共同主持動土典禮。
「Mercedes-Benz 原廠零件物流中心」設立於彰化濱海工業區地理位置，鄰近台中港，能大幅縮短交付時程，以及授權經銷商與車主的等待時間，且該物流中心與 Mercedes-Benz 全球零件物流和分銷網路完全整合，確保交付至授權經銷商的所有零件皆擁有 100% 原廠的品質。
台灣賓士財務長奧諾瑞 (Honore Tchoukuegno)表示，自 2017 年以來，在台投資約 6.8 億元升級服務設施，本次更投入近 7 億元將零件物流中心擴建 50%，將佔地面積從原本的 9,200 平方米擴至 14,000 平方米，其中更有 1.25 億元將用於提升安全、效率和作業品質。同時，Mercedes-Benz 也不忘回饋台灣社會，過去兩年投入近 2,000 萬，透過造林、捐款、兒少相關公益計畫，履行企業社會責任。
台灣賓士客戶服務處副總裁施韜騰(Thorsten Strein) 亦提及，2017 年 Mercedes-Benz 在台灣啟用豪華進口車商首見的「港外自有保稅貨倉」，結合「Mercedes-Benz 新車整備中心」，讓每台新車符合原廠規範。而此次「Mercedes-Benz 原廠零件物流中心」在台生根，可以更快速有效地取得原廠最高品質的零件。
Mercedes-Benz 設置零件物流中心，單獨為危險物質設置儲存室，確保人員及廠區的安全，同時採用行動條碼掃描設備，提升員工作業的靈活性；廠區亦呼應戴姆勒集團的「2039願景」，種植超過 250 棵綠樹，共同打造對環境永續更加友善的綠化園區，也提供給員工安全及優良的工作環境。
呼應 Mercedes-Benz 對於未來數位化的願景，零件物流中心全面配備最新技術和應用，提高工作效率和品質，包含：新型操作系統和移動式工作站，大幅提升廠區同仁的工作彈性；除了與全球零件物流網路即時連線，物流中心亦採用新倉儲管理系統，提升數據資料的準確性、倉儲營運效率和產品交付品質。