軍人在台灣越來越光榮！顏擇雅預言「5趨勢」：不一樣了

總統蔡英文昨（22）日前往澎湖慰勞國軍弟兄，更親自前往曾因海軍「緊急出動」而被棄單的飲料店，一次點了150杯冬瓜檸檬。店家強調被海軍棄單不介意，「因為保衛國家安全是重要任務，我們要力挺」。民眾力挺國軍，「愛國飲料」成為網路熱門話題。對此，作家顏擇雅預測，「軍人在台灣，會變成光榮感越來越高的行業」，並提出5項趨勢演變。
顏擇雅今日在臉書發文表示，「今年初參謀總長沈一鳴過世，讓我們見識到台灣民主時期第一次，人民展現對軍人犧牲奉獻的集體感念。未來幾個月甚至幾年，台海局勢一定緊張，大家都會看見軍人的辛苦與繃緊神經。」
顏擇雅預測，「軍人在台灣，會變成光榮感越來越高的行業」，並認為會帶來5項趨勢：
1.軍校會越來越難考。我們會開始聽到考得上台大熱門科系，但考不上軍校這種新聞。美國就是如此，上得了哈佛不見得上得了西點。
2.跟白先勇《一把青》裡面寫得一樣，女生會覺得跟飛官交往很神氣。
3.民意會高度支持增加軍費，尤其是買飛機，飛彈的費用。國防部要提高軍人待遇也會變容易。
4.軍官退役會被民間企業搶著要。學校與民間社團也會競相邀請他們去演講。因為這一代軍人會跟前一代不一樣，是經歷過真危機的。
5.軍方形象變好，恢復徵兵制就不會再是票房毒藥。其實也不必然是徵兵，民眾自動報名的戰鬥營也可以，以應濱海地帶戰鬥之需。就是要讓共軍計畫攻台時，知道自家軍艦就算在台灣海峽能躲過魚雷與飛彈，不致淪為巨型棺材，解放軍一上岸也會變成毫無掩護的肉靶，一點機會都沒有。
至於有網友擔憂國軍長年令人詬病的「醬缸文化」，顏擇雅倒是十分樂觀，她直言「沒危機才會有醬缸文化，有危機就不一樣了。台美軍事交流一定越來越多，台軍勢必會受到美軍文化的洗禮，今後在軍中獲得升遷的，會是跟從前很不一樣的軍官」。（編輯：倪浩軒）