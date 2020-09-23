軍人在台灣越來越光榮！顏擇雅預言「5趨勢」：不一樣了

總統蔡英文昨（22）日前往澎湖慰勞國軍弟兄，更親自前往曾因海軍「緊急出動」而被棄單的飲料店，一次點了150杯冬瓜檸檬。店家強調被海軍棄單不介意，「因為保衛國家安全是重要任務，我們要力挺」。民眾力挺國軍，「愛國飲料」成為網路熱門話題。對此，作家顏擇雅預測，「軍人在台灣，會變成光榮感越來越高的行業」，並提出5項趨勢演變。





▲顏擇雅發文全文。（圖／翻攝自顏擇雅臉書）