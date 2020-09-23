快去搶！美式賣場補貨到網讚爆：烤肉吃完噴這個秒消臭！

秋高氣爽，正是吃火鍋的好時候，加上中秋連假，大夥兒聚餐肯定要烤肉一下！可是無論是烤肉或火鍋，每次吃完全身都是食物味道，無法馬上清洗的衣物或布包，該怎麼消除沾染在上面的臭味？在知名美式賣場好市多Costco商品社團上，分享用過都說好的商品。問起如何去除各種異味，網友們一面倒推薦「風倍清織物除菌消臭噴霧」，而且只要一上架，立刻就會被秒殺搶購。這次中秋烤肉季來臨，賣場再度補貨上架！網友們不僅爭相「好康道相報」，還在社團裡提供各種不同消臭用途，更有網友開玩笑說，今年中秋回家烤肉，要帶一組風倍清回去孝親！





▲網友在社團上討論風倍清效果(圖/翻攝自臉書好市多社團)

× ▲網友在社團上討論風倍清效果(圖/翻攝自臉書好市多社團)

最近就有網友發現，好市多的風倍清補貨了！網友到好市多採購中秋烤肉用品時，順手就帶了一組風倍清除臭噴噴。原PO表示，超討厭「每次烤完肉那股揮之不去的夯味」，噴了風倍清後，除去燒烤味超有感！也有網友表示，以前在日本旅行時，看到燒烤店或是旅館房間裡，都會放上一瓶風倍清除去衣物異味，用過以後一試成主顧，每次都要扛一整箱回國。今年因為疫情影響，大家都無法出國，因此只要看到好市多一上架，立刻就表示要去補貨。



▲許多網友立刻跟著附和說好用，而且分享各種除臭用途。(圖/好市多臉書社團)

× ▲許多網友立刻跟著附和說好用，而且分享各種除臭用途。(圖/好市多臉書社團)

許多網友都認為這一瓶風倍清噴噴，噴完不僅臭味都不見了，只留下舒服的淡淡香氣，大大扭轉了一般人對於除臭芳香噴霧，會留下濃烈人工香精味道，結果香味混雜臭味更令人難受的刻板印象。除了噴在衣物上消除油煙、食物及菸味外，網友們也發揮各種創意，分享各種不同除臭用途：機車族最愛噴在安全帽內襯，消滅頭皮油味混雜汗味；家中有寵物的「噴狗狗被子」；孩子尿床的床墊，噴了就沒有尿味；還有許多人拿來噴最容易發臭的球鞋、廁所腳踏墊，或是難以清洗的布沙發、窗簾，以及文青最愛的帆布包。





不僅因為消臭效果太好，也有許多網友笑說很容易就用習慣，甚至有點上癮：「在家狂噴這個」、「沒事就要噴兩下，有99.9%除菌覺得安心」。這次好市多以超值組重新上架，採一瓶370ml加上兩包640ml補充包的組合包裝，等於將近5瓶的容量，能滿足大家隨時都想噴的需求，網友表示「吃完烤肉噴一下再去搭捷運，才不會覺得自己是行動烤肉。」



▲好市多販售的大容量超值組，滿足會員各場合使用的需求 (圖/資料照片)