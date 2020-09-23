▲ Nissan Leaf 創意廣告競賽，金賞獎 Kicks 逢甲大學師生開回家

「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」 23 日舉行決選暨頒獎典禮，本屆競賽題目「Nissan Leaf for Change」號召全國學子用手機創作 Leaf 創意廣告。本屆賽事吸引超過百組隊伍報名參賽，共 10 組優秀團隊進入決選，經過各隊展演創意十足的決選作品，由逢甲大學師生所組成的「333工作室」最終於競賽中脫穎而出，勇奪金賞獎Nissan Kicks 一台。
「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」鼓勵全國師生躍出傳統框架，用手機創作創意廣告影片，以 Leaf「領先科技」、「友善環境」、「經濟節能」、「智慧房車」等產品訴求發想廣告企劃與影片作品，決選活動邀集來自裕隆日產及專業廣告公司等專家組成評審團隊，評選出最能充分演繹主題的參賽作品。
本屆決選作品影片包括結合饒舌說唱展現 Leaf 產品優勢、拍攝真實案例連結說明「電動車」改變的勇氣以及主打溫情訴求闡述 Leaf 為家庭智慧房車選擇等，最終由來自逢甲大學的「333工作室」獲得評審一致肯定，榮獲「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」金賞獎 Nissan Kicks 一台。
為具體實踐企業社會責任，裕隆日產自 2005 年起投入近新臺幣 5,500 萬元經費，連續舉辦 10 屆創新風雲賞活動，累積超過 2,400 組隊伍參與競賽，參賽人數高達 6,200 人。為鼓勵師生踴躍參賽、深入瞭解競賽主題及促進產學交流，裕隆日產更主動巡迴全國大專院校舉辦 Nissan 創新專題講座，由裕隆日產專業主管及講師分享產品開發理念與行銷實務，與現場師生面對面交流意見與經驗，累積參與人次超過 22,000 人。
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