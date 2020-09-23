▲ Nissan Leaf 創意廣告競賽，金賞獎 Kicks 逢甲大學師生開回家

「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」 23 日舉行決選暨頒獎典禮，本屆競賽題目「Nissan Leaf for Change」號召全國學子用手機創作 Leaf 創意廣告。本屆賽事吸引超過百組隊伍報名參賽，共 10 組優秀團隊進入決選，經過各隊展演創意十足的決選作品，由逢甲大學師生所組成的「333工作室」最終於競賽中脫穎而出，勇奪金賞獎Nissan Kicks 一台。





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「2019-2020 裕隆日產汽車創新風雲賞」金賞獎隊伍揭曉，李振成總經理親自頒贈全新 Nissan Kicks 時尚版休旅車一台（獎品以實車為準）。