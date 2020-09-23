中秋節成非洲豬瘟入侵最大風險！9月違規郵包恐達1300件

隨著中秋佳節將近，非洲豬瘟危害也日漸升高，農委會主委陳吉仲今（23）日來到台北郵件處理中心，視察國際郵包進口情形。陳吉仲指出，9月中旬到10月上旬是國際郵包進口的高峰期，請民眾千萬不要郵寄豬肉製品入境，以遏止非洲豬瘟疫情。
根據以往經驗，中秋節前後是境外動物產品違規輸入的高風險期。對此，身兼非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官的陳吉仲，今下午與交通部及財政部關務署合作，前往台北郵件處理中心宣傳檢疫相關管制措施。
根據應變中心統計，去年9月中秋節期間在郵包中查獲違規輸入動物產品為195件，其中97件為含豬肉月餅；今年9月截至15日止也已查獲21件動物產品，其中8件為含豬肉月餅，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋禮品已成為高風險管道。
另據應變中心數據，今年7、8月的疑似動物郵包案件數分別為95與112件；不過據以往經驗，今年9月疑似動物郵包案件數預測將高達1300件，其中上半月就可能會有433件，而10月也會有約440件，這些數量都遠大於平均件數。
對此，應變中心也特別增加檢疫人力，預計於今年9月將安排54名檢疫人員；此數據與去年同期相比，增加11人次。
應變中心強調，據動物傳染病防治條例第34條第3項規定，應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燈；收件人接獲郵遞寄送輸入為應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷毀，未送交者將處新台幣3萬至15萬元罰緩。
陳吉仲也呼籲，民眾千萬不要在跨境電商購買境外肉製品寄送回台，若收到來路不明的含豬肉產品包裹，可直接聯繫或寄送至地方防檢局、動物防疫機關等單位處理，共同防堵境外動物傳染病入侵。