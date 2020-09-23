中秋節成非洲豬瘟入侵最大風險！9月違規郵包恐達1300件

隨著中秋佳節將近，非洲豬瘟危害也日漸升高，農委會主委陳吉仲今（23）日來到台北郵件處理中心，視察國際郵包進口情形。陳吉仲指出，9月中旬到10月上旬是國際郵包進口的高峰期，請民眾千萬不要郵寄豬肉製品入境，以遏止非洲豬瘟疫情。



