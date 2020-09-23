食藥署調整「加利口罩」退換貨地點　全台只剩這325家

加利科技公司日前遭查獲將陸製且非醫用口罩混入實名制口罩中進行販售，對此食藥署開放民眾可將印有「Carry mask」的口罩，赴所有實名制藥局或衛生所退換貨，不過今（23）日食藥署宣布，即日起調整可換貨地點，全台僅有325家指定藥局、衛生所可供退換貨。
食藥署說明指出，民眾在實名制通路(1.0、2.0及3.0)購得的加利科技有限公司標有「Carry mask」成人口罩，即日起可換貨的地點調整為新北市及宜蘭縣123家具有配銷實名制口罩的指定健保特約藥與其他各縣市共202家具有配銷實名制口罩之指定衛生所或健康中心。若是由非實名制通路購得到加利科技有限公司標有「Carry mask」之問題成人口罩，請民眾至原購買地點換貨。
根據統計，加利科技配銷數量約500多萬片，截至9月22日止，共累積退換253萬片。食藥署表示，325家提供退換貨服務的藥局、衛生所名單，可至食藥署官網上查詢。
另外，為了讓民眾都能安心購入國產醫用口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩將從24日起於各藥局販售；網路、超商預購實名制口罩則於第18期加入販售雙鋼印口罩行列，取貨日期10月12日至10月25日起。