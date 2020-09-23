食藥署調整「加利口罩」退換貨地點　全台只剩這325家

加利科技公司日前遭查獲將陸製且非醫用口罩混入實名制口罩中進行販售，對此食藥署開放民眾可將印有「Carry mask」的口罩，赴所有實名制藥局或衛生所退換貨，不過今（23）日食藥署宣布，即日起調整可換貨地點，全台僅有325家指定藥局、衛生所可供退換貨。



