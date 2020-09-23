▲ GoShare 推出企業方案、美食指南，九月底同步上線

GoShare 致力於透過「 Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」普及綠色交通與智慧能源，並響應政府將台灣打造為亞太綠能中心的藍圖，首度發表專為企業夥伴服務的 GoShare for Business 企業方案。GoShare 同步發表「 GoShare Select 挑剔指南」，首個系列「Top 25 Urban Dining」於 25 家台北人氣餐廳品牌、43 家分店展開舌尖漫遊，連《米其林必比登推介》星級美味也收入囊中。
GoShare for Business 企業方案將於 9 月 29 日正式啟動，首發即獲得九家企業認同，橫跨支付科技、科技、速食、銀行、電信、百貨、非營利組織、保險與體育領域，包括 Visa、微軟、達美樂、台新銀行、遠傳電信、微風集團、Teach for Taiwan 為台灣而教、南山產物、Rakuten Monkeys 樂天桃猿。九位首發企業夥伴目標於一年內完成上百萬趟 GoShare 騎乘、減碳 35 萬公斤。
- Business Voucher 企業騎乘金：企業夥伴員工享有專屬騎乘金，於 GoShare App 內輸入優惠券序號即可折抵騎乘費用。
- Business Account 企業用戶：企業夥伴員工於預約車輛時切換至企業帳號，該趟行程即可享受企業提供的折扣。
- Business Premium 企業專屬車隊：不受現行 「GoShare 隨借隨還」或是「 GoShare DOTS 定點借還」服務範圍的限制，企業夥伴擁有專屬公務車隊與服務範圍，於 GoShare App 「地圖資訊」點選「企業專屬」即可開始使用。
GoShare for Business 企業方案將於 9 月 29 日正式啟動，首發即獲得九家企業認同，橫跨支付科技、科技、速食、銀行、電信、百貨、非營利組織、保險與體育領域，包括 Visa、微軟、達美樂、台新銀行、遠傳電信、微風集團、Teach for Taiwan 為台灣而教、南山產物、Rakuten Monkeys 樂天桃猿。九位首發企業夥伴目標於一年內完成上百萬趟 GoShare 騎乘、減碳 35 萬公斤。
依照各個企業的經營型態及移動需求，GoShare for Business 企業方案提供三大服務模式，不論出差洽公或每日通勤，直接打開 GoShare App 就能輕鬆使用：
- Business Voucher 企業騎乘金：企業夥伴員工享有專屬騎乘金，於 GoShare App 內輸入優惠券序號即可折抵騎乘費用。
- Business Account 企業用戶：企業夥伴員工於預約車輛時切換至企業帳號，該趟行程即可享受企業提供的折扣。
- Business Premium 企業專屬車隊：不受現行 「GoShare 隨借隨還」或是「 GoShare DOTS 定點借還」服務範圍的限制，企業夥伴擁有專屬公務車隊與服務範圍，於 GoShare App 「地圖資訊」點選「企業專屬」即可開始使用。
「GoShare Select 挑剔指南」首個系列「Top 25 Urban Dining」將於 9 月 30 日至 12 月 31 日開跑。網羅 25 家台北人氣餐廳品牌、43 家分店，涵蓋五大美食風格，從富有異國情調的「Exotic Mood 世界餐桌」、主打健康天然料理的「Healthy Living 樂活好食」、週末大快朵頤的「Lazy Souls 慵懶食刻」、融合傳統古早味與創意手法的「Local Delicacy 風格台味」、到精緻氣氛美食「Luxury Vibe 奢華夜宴」，更有連續榮登《米其林必比登推介》的雙月食品社、一號糧倉入列。
永豐銀行與 GoShare 合作落地 SCAN & PAY 消費體驗，玩出智慧交通與行動支付的多元使用場景。使用 GoShare App 預約騎乘完成美食探索，結束用餐後打開 SCAN & PAY 掃描 GoShare Select 精選餐廳內的 QR Code，無需額外開啟任何行動支付 App，直接輸入信用卡或金融卡資訊，或使用 Apple Pay、Google Pay，就能直接秒速付款。
- 9 月 30 日至 12 月 31 日，使用 SCAN & PAY 結帳解鎖三重驚喜，優惠總計低至 64 折。
- 第一重：GoShare 用戶付款最高獨享 15% 結帳折扣。
- 第二重：永豐銀行信用卡全卡別額外享 10% 刷卡金回饋，使用幣倍卡付款享 15% 刷卡金回饋 。
- 第三重：使用永豐銀行任一信用卡綁定 Apple Pay 付款，再加碼獲得 10% 刷卡金回饋。
- 9 月 30 日至 12 月 31 日，每天打開 GoShare Select 官方網站，即可抽限量騎乘金優惠券兌換序號。
- 9 月 30 日至 10 月 4 日，至 GoShare Select 精選餐廳用餐第一筆使用 SCAN & PAY 付款，GoShare 將贈送用戶與該筆結帳金額等值的騎乘金，每人上限 1,000 元。
- 雙十連假 10 月 9 日至 10 月 11 日，至 GoShare Select 精選餐廳用餐並使用 SCAN & PAY 付款，可額外獲得價值 100 元的 GoShare 騎乘金，每人限領一次。
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