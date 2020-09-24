▲ Toyota Corolla Cross 預售破 3,000 台，10/12 正式上市

Toyota Corolla Cross 預售活動自 8 月 31 日起提前啟動，至今才 3 週多的時間，已累計接受超過 3,000 張訂單，總代理和泰汽車將於 9 月 25 日起推出創意預告廣告影片，宣布 10 月 12 日正式上市。
由目前 Corolla Cross 預接訂單彙整出來的初步了解，家庭族群與單身年輕族群大約是 6：4。而它 4,460mm 車身大小，搭配後行李箱大空間，備受家庭族群喜愛；另外，年輕族群則深受車身外觀設計、標配 ACC 主動跟車、LTA 車道維持等 Toyota Safety Sense 安全系統與 7SRS 氣囊之完善主被動安全配備所吸引。在雙動力部分，1.8L Hybrid 的加速反應兼顧節能省油的表現，截至現在預售占比已來到 41%。車色選擇上，雪貂白仍為市場大宗，預售佔比達 50%；而 Corolla Cross 的類豪華車高質感紅內裝也受消費者熱愛，預售佔比約為 10%。
|<表一> 等級預售佔比
|<表二> 車色預售佔比
等級
預售佔比
外版色
預售佔比
內裝色
預售佔比
汽油
安心
1%
59%
雪貂白
50%
黑色
90%
豪華
38%
銀河灰
16%
尊爵
20%
檀木黑
7%
HYBRID
豪華
14%
41%
極光銀
12%
紅色
10%
尊爵
14%
炫魅紅
3%
旗艦
13%
藍曜灰
12%