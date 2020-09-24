▲ Toyota Corolla Cross 預售破 3,000 台，10/12 正式上市

Toyota Corolla Cross 預售活動自 8 月 31 日起提前啟動，至今才 3 週多的時間，已累計接受超過 3,000 張訂單，總代理和泰汽車將於 9 月 25 日起推出創意預告廣告影片，宣布 10 月 12 日正式上市。

<表一> 等級預售佔比







<表二> 車色預售佔比



等級



預售佔比



外版色



預售佔比



內裝色



預售佔比



汽油



安心



1%



59%



雪貂白



50%



黑色



90%



豪華



38%



銀河灰



16%



尊爵



20%



檀木黑



7%



HYBRID



豪華



14%



41%



極光銀



12%



紅色



10%



尊爵



14%



炫魅紅



3%



旗艦



13%



藍曜灰



12%



