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Toyota Corolla Cross 預售破 3,000 台，10/12 正式上市

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calendar_today2020-09-24 22:55:01

Toyota Corolla Cross 預售破 3,000 台，10/12 正式上市
▲ Toyota Corolla Cross 預售破 3,000 台，10/12 正式上市

Toyota Corolla Cross 預售活動自 8 月 31 日起提前啟動，至今才 3 週多的時間，已累計接受超過 3,000 張訂單，總代理和泰汽車將於 9 月 25 日起推出創意預告廣告影片，宣布 10 月 12 日正式上市。



由目前 Corolla Cross 預接訂單彙整出來的初步了解，家庭族群與單身年輕族群大約是 6：4。而它 4,460mm 車身大小，搭配後行李箱大空間，備受家庭族群喜愛；另外，年輕族群則深受車身外觀設計、標配 ACC 主動跟車、LTA 車道維持等 Toyota Safety Sense 安全系統與 7SRS 氣囊之完善主被動安全配備所吸引。在雙動力部分，1.8L Hybrid 的加速反應兼顧節能省油的表現，截至現在預售占比已來到 41%。車色選擇上，雪貂白仍為市場大宗，預售佔比達 50%；而 Corolla Cross 的類豪華車高質感紅內裝也受消費者熱愛，預售佔比約為 10%。


<表一> 等級預售佔比

 

<表二> 車色預售佔比

等級

預售佔比

 

外版色

預售佔比

內裝色

預售佔比

汽油

安心

1%

59%

 

雪貂白

50%

黑色

90%

豪華

38%

 

銀河灰

16%

尊爵

20%

 

檀木黑

7%

HYBRID

豪華

14%

41%

 

極光銀

12%

紅色

10%

尊爵

14%

 

炫魅紅

3%

旗艦

13%

 

藍曜灰

12%



總代理和泰汽車將於 9 月 25 日起推出創意電視預告廣告及相關網路曝光。Corolla Cross 以汰舊換新預售價 72.9 萬起（多退少不補）。正式展開預售，可直接洽詢全台 Toyota 經銷商據點，詢問訂車相關事宜。相關資訊亦可上 Toyota 網站：https://www.toyota.com.tw/event/202008_corollacross_preoder/查詢。

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