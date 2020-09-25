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VWCV T6.1 Caravelle 多了 0.1， 是否讓運將更 Happy？

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calendar_today2020-09-25 08:55:01

VWCV T6.1 Caravelle 多了 0.1， 是否讓運將更 Happy？
▲ VWCV T6.1 Caravelle 多了 0.1， 是否讓運將更 Happy？

台灣福斯商旅推出 T6.1 Caravelle 車系，比起外觀的部分拉皮，改款重點更著重於駕駛、乘客的用車便利。這次就來看看，新車系是否讓運將更 happy？



VWCV T6.1 Caravelle 以五車型販售，售價 140.3 到 210.8 萬元。
VWCV T6.1 Caravelle 以五車型販售，售價 140.3 到 210.8 萬元。
提到廂型車，最具代表性的莫過於福斯商旅 T 型車，在台灣商旅級距也是常勝軍，尤其是 T4、T5、T6 車系，機場接駁、國內旅遊都少不了其身影。其實，相較於一般房車，像 T6 這樣商用取向的車型在路上奔波時間更長，因此可以直接提升駕駛與乘客安全的輔助科技反而更重要。這正好是本篇主角 T6.1 Caravelle 的改款重點。


試駕車型為 T6.1 Caravelle 199 L。
試駕車型為 T6.1 Caravelle 199 L。
VWCV T6.1 Caravelle 分為 110 Ｌ、150 Ｌ、199 Ｌ、199 L 4Motion、199 等五種車型，車型數字所代表的，即為車款的馬力數據。而 T6.1 真正讓運將更 happy 的，莫過安全有感升級的 199 系列。以本次試駕 T6.1 Caravelle 199Ｌ 車型為例，除了全車系標配的「IQ.Drive 智能駕駛輔助系統」，還完整搭載可以跟車到停再啟動（Stop & Go）的全速域 ACC主動式車距調節巡航系統。此外，車前碰撞預警、 後方橫向車流警示、車側盲點警示等對於商用車而言非常實用的輔助系統，在 199 系列上都是標配。110 及 150 車型雖然沒有「全套」的 IQ.Drive，但仍標配側風穩定輔助系統、二次碰撞預煞、斜坡起步輔助、ABS 等系統，在商旅級距也算水準之上。

T6.1 Caravelle 199 系列除了全車系標配的「IQ.Drive 智能駕駛輔助系統」，還完整搭載可以跟車到停再啟動（Stop & Go）的全速域 ACC主動式車距調節巡航系統。
T6.1 Caravelle 199 系列除了全車系標配的「IQ.Drive 智能駕駛輔助系統」，還完整搭載可以跟車到停再啟動（Stop & Go）的全速域 ACC主動式車距調節巡航系統。
真皮多功能方向盤將 ACC 控制整合在左側按鈕區。
真皮多功能方向盤將 ACC 控制整合在左側按鈕區。
駕駛介面部分，150 L 以上標配的真皮多功能方向盤將 ACC 控制整合在左側按鈕區，相較於多數福斯集團車款在方向盤左下方獨立出控制桿，操作便利性加分不少。資訊娛樂部分，除了 110 L 搭載單色螢幕音響主機，150 L 以上皆標配 6.5 吋彩色觸控螢幕音響主機，也因此多了倒車顯影，使用起來就像其他福斯車款一樣直覺順暢。

T6.1 內裝延續福斯一貫就手且直覺的使用介面。
T6.1 內裝延續福斯一貫就手且直覺的使用介面。
6.5 吋彩色觸控螢幕音響主機支援 Apple CarPay 與 Android Auto。
6.5 吋彩色觸控螢幕音響主機支援 Apple CarPay 與 Android Auto。
150 L 以上多了倒車顯影。
150 L 以上多了倒車顯影。
乘客部分，T6.1 Caravelle 提供豐富的座椅排列組合，包含 3/3/3（試駕車型）、2/2/2/3、2/3/3 配置，其中第二至四排皆為可拆除式座椅，讓運將在購車後還保有一定程度的變化彈性。T6.1 199 系列此次也新增電動滑門，而且在 199 L 及 199 L 4Motion 上是標準配備，替商旅增加了一絲尊榮感。一點可惜的是，原廠後座空間並未提供置杯架，相信商用業者會常聽到乘客反應。

T6.1 Caravelle 提供豐富的座椅排列組合。
T6.1 Caravelle 提供豐富的座椅排列組合。
T6.1 Caravelle 皆採用可迅速向前摺疊的 Easy Entry 簡捷上車座椅。可惜的是，原廠後座空間並未提供置杯架。
T6.1 Caravelle 皆採用可迅速向前摺疊的 Easy Entry 簡捷上車座椅。可惜的是，原廠後座空間並未提供置杯架。
第二至四排皆為可拆除式座椅，讓運將在購車後還保有一定程度的變化彈性。
第二至四排皆為可拆除式座椅，讓運將在購車後還保有一定程度的變化彈性。
前座椅墊下方提供額外收納空間。
前座椅墊下方提供額外收納空間。
配置乘客艙遙控電動滑門。
配置乘客艙遙控電動滑門。
全車系標配 Climatronic 三區恆溫空調。
全車系標配 Climatronic 三區恆溫空調。
全車系標配後座車窗遮陽簾。
全車系標配後座車窗遮陽簾。
雖然本次沒體驗到 199 L 4Motion 四輪傳動車型，但同樣是 199 匹馬力、450 牛頓米的 199 L 即使拖著 5.3 米長、2.2 噸重的長軸版，配上 7 速雙離合器自手排加速依然輕快，一般載客需求可以輕鬆滿足。T6.1 Caravelle 全車系也首度搭配速度感應式電子動力輔助轉向系統，變換方向時輕鬆且穩定，體型龐大的物理特性，其實不大會在方向盤操作手感上感受得出。

199 匹馬力、450 牛頓米的 199 L，配上 7 速雙離合器自手排加速輕快，一般載客需求可以輕鬆滿足。
199 匹馬力、450 牛頓米的 199 L，配上 7 速雙離合器自手排加速輕快，一般載客需求可以輕鬆滿足。
Caravelle 199 L 與 Caravelle 199 L 4Motion 搭載 2.0 升 TDI 雙渦輪增壓柴油引擎。
Caravelle 199 L 與 Caravelle 199 L 4Motion 搭載 2.0 升 TDI 雙渦輪增壓柴油引擎。
縱使是商旅車款，T6.1 的外觀倒也不失精緻。新車款不但換上 Volkswagen 新世代水箱護罩造型，199 以上車種也標配級距中罕見的 LED 頭尾燈及日行燈，還附上光感應自動啓閉頭燈。此外，T6.1 提供九種車色可選，讓自駕買家不會與太多旅遊業者撞色。

外觀設計採用新式樣大型水箱護罩、全新車頭保桿設計，199 以上車種也標配級距中罕見的 LED 頭尾燈及日行燈。
外觀設計採用新式樣大型水箱護罩、全新車頭保桿設計，199 以上車種也標配級距中罕見的 LED 頭尾燈及日行燈。
VWCV T6.1 Caravelle 車系雖然只是多了「0.1」的小改款，但考量到售價與小改前的 T6 相差不遠，加上 IQ.Drive 駕駛輔助科技與電動滑門等更新重點，讓駕駛、乘客體驗都有感加分，也算是讓運將更 happy。


前葉子板 Caravelle 專屬銘牌。
前葉子板 Caravelle 專屬銘牌。


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