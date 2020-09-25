▲ VWCV T6.1 Caravelle 多了 0.1， 是否讓運將更 Happy？

台灣福斯商旅推出 T6.1 Caravelle 車系，比起外觀的部分拉皮，改款重點更著重於駕駛、乘客的用車便利。這次就來看看，新車系是否讓運將更 happy？
提到廂型車，最具代表性的莫過於福斯商旅 T 型車，在台灣商旅級距也是常勝軍，尤其是 T4、T5、T6 車系，機場接駁、國內旅遊都少不了其身影。其實，相較於一般房車，像 T6 這樣商用取向的車型在路上奔波時間更長，因此可以直接提升駕駛與乘客安全的輔助科技反而更重要。這正好是本篇主角 T6.1 Caravelle 的改款重點。
VWCV T6.1 Caravelle 分為 110 Ｌ、150 Ｌ、199 Ｌ、199 L 4Motion、199 等五種車型，車型數字所代表的，即為車款的馬力數據。而 T6.1 真正讓運將更 happy 的，莫過安全有感升級的 199 系列。以本次試駕 T6.1 Caravelle 199Ｌ 車型為例，除了全車系標配的「IQ.Drive 智能駕駛輔助系統」，還完整搭載可以跟車到停再啟動（Stop & Go）的全速域 ACC主動式車距調節巡航系統。此外，車前碰撞預警、 後方橫向車流警示、車側盲點警示等對於商用車而言非常實用的輔助系統，在 199 系列上都是標配。110 及 150 車型雖然沒有「全套」的 IQ.Drive，但仍標配側風穩定輔助系統、二次碰撞預煞、斜坡起步輔助、ABS 等系統，在商旅級距也算水準之上。
駕駛介面部分，150 L 以上標配的真皮多功能方向盤將 ACC 控制整合在左側按鈕區，相較於多數福斯集團車款在方向盤左下方獨立出控制桿，操作便利性加分不少。資訊娛樂部分，除了 110 L 搭載單色螢幕音響主機，150 L 以上皆標配 6.5 吋彩色觸控螢幕音響主機，也因此多了倒車顯影，使用起來就像其他福斯車款一樣直覺順暢。
乘客部分，T6.1 Caravelle 提供豐富的座椅排列組合，包含 3/3/3（試駕車型）、2/2/2/3、2/3/3 配置，其中第二至四排皆為可拆除式座椅，讓運將在購車後還保有一定程度的變化彈性。T6.1 199 系列此次也新增電動滑門，而且在 199 L 及 199 L 4Motion 上是標準配備，替商旅增加了一絲尊榮感。一點可惜的是，原廠後座空間並未提供置杯架，相信商用業者會常聽到乘客反應。
雖然本次沒體驗到 199 L 4Motion 四輪傳動車型，但同樣是 199 匹馬力、450 牛頓米的 199 L 即使拖著 5.3 米長、2.2 噸重的長軸版，配上 7 速雙離合器自手排加速依然輕快，一般載客需求可以輕鬆滿足。T6.1 Caravelle 全車系也首度搭配速度感應式電子動力輔助轉向系統，變換方向時輕鬆且穩定，體型龐大的物理特性，其實不大會在方向盤操作手感上感受得出。
縱使是商旅車款，T6.1 的外觀倒也不失精緻。新車款不但換上 Volkswagen 新世代水箱護罩造型，199 以上車種也標配級距中罕見的 LED 頭尾燈及日行燈，還附上光感應自動啓閉頭燈。此外，T6.1 提供九種車色可選，讓自駕買家不會與太多旅遊業者撞色。
VWCV T6.1 Caravelle 車系雖然只是多了「0.1」的小改款，但考量到售價與小改前的 T6 相差不遠，加上 IQ.Drive 駕駛輔助科技與電動滑門等更新重點，讓駕駛、乘客體驗都有感加分，也算是讓運將更 happy。