阿里山產業展華山開跑！台灣好行眾多優惠等你來拿

不知道阿里山有什麼好吃好玩？出遊安排行程總是感到困擾？「阿里山Let’s 購」產業展是值得一逛的好選擇。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於9月25日到9月27日，將在華山1914文創園區盛大舉辦「阿里山Let’s 購」產業展，現場提供民眾阿里山食宿遊購行旅遊資訊，台灣好行阿里山線也將進駐推廣，要讓觀展民眾吃喝玩樂一次滿足！現場好康、精彩活動不斷，歡迎民眾前來體驗拿好康。

▲你搭好行，我送優惠，台灣好行阿里山線優惠商家。（圖／交通部觀光局阿里山國家風景管理處提供）