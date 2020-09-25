阿里山產業展華山開跑！台灣好行眾多優惠等你來拿

不知道阿里山有什麼好吃好玩？出遊安排行程總是感到困擾？「阿里山Let’s 購」產業展是值得一逛的好選擇。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於9月25日到9月27日，將在華山1914文創園區盛大舉辦「阿里山Let’s 購」產業展，現場提供民眾阿里山食宿遊購行旅遊資訊，台灣好行阿里山線也將進駐推廣，要讓觀展民眾吃喝玩樂一次滿足！現場好康、精彩活動不斷，歡迎民眾前來體驗拿好康。
產業展邀集多家在地業者現場展售阿里山特色好物，體驗最純粹的山間風情，還能一次蒐齊阿里山食宿遊購行旅遊資訊，盛邀民眾到阿里山遊玩。不想自駕遊或跟團的旅客，台灣好行將會是你旅遊阿里山首選，便利的觀光公車搭乘模式搭配實惠價格，是最適合的阿里山自由行交通。即日起至明年六月底，持阿里山好行乘車證明還可到沿線優惠店家享有折扣優惠、來店小禮等多重好康。歡迎民眾來產業展阿里山好行攤位，了解更多好行搭乘資訊，現場還推出粉絲團按讚拿好禮，加碼抽阿里山特產等超值活動，要讓民眾滿載而歸！
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