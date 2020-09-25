變天有感！中秋看得到月亮嗎？彭啟明曝連假「天氣型態」

今（25）晨北部民眾起床後明顯感到氣溫又變得更涼了，秋天的氛圍益發明顯。對此，氣象專家彭啟明表示，清晨低溫北部普遍降到20～22度，提醒民眾注意身體健康保養，適當添加早晚衣物。而中秋連假在即，彭啟明也指出連假仍是東北風天氣型態，全台應該都可以看到月亮，北部東北部雲量略多，要稍微注意當天氣象。
彭啟明今日在臉書粉專「氣象達人彭啟明」發文表示，「這波鋒面雲系伴隨東北風，如預期在新竹以北到宜蘭花蓮都有雨勢，新北市的瑞芳金山萬里等迎風面，加上東北風等地形因素，最多累積下了40～50毫米。而昨天晚上東北風顯著增強，加上仍有些飄雨，清晨低溫北部普遍降到20～22度，和過去幾天24～25度有點落差，有點涼意」。提醒民眾要注意身體健康保養，適當調整早晚衣物。
而大家最關心的中秋連假天氣，彭啟明指出，「這幾天到下周一二，都是類似的天氣型態，甚至還會延伸到中秋連假，大致上都是東北風型的天氣，但有時中國南方的雲系東移，帶來水氣，北部東北部的迎風面就有顯著的降雨，例如周日到下周一，水氣可能較多，北部容易有斷斷續續的雨勢，降雨時間比較長。下周二三則是水氣減少，各地都會相對晴朗。這種東北風型的天氣，也和地形有很大關係，有時過一個山頭或角度就會差別很大。不過降雨強度不是太強，多是綿綿細雨型態」。
至於中秋能否看到月亮，彭啟明則是預估「中秋節當天晚上，仍是東北風天氣，不過水氣稍減少，北部東北部雲量略多，偶有月亮露出，中南部則較為晴朗，應該都可以看到月亮。連假四天，整體上還是東北風，但仍要留意水氣在後期有增多的趨勢，北部迎風面要留意降雨的可能性。不過大致上中秋四天連假的天氣還算穩定，也建議您可以多安排戶外活動，很適合外出，北部及東北部稍微更新氣象預測即可」。（編輯：倪浩軒）