變天有感！中秋看得到月亮嗎？彭啟明曝連假「天氣型態」

今（25）晨北部民眾起床後明顯感到氣溫又變得更涼了，秋天的氛圍益發明顯。對此，氣象專家彭啟明表示，清晨低溫北部普遍降到20～22度，提醒民眾注意身體健康保養，適當添加早晚衣物。而中秋連假在即，彭啟明也指出連假仍是東北風天氣型態，全台應該都可以看到月亮，北部東北部雲量略多，要稍微注意當天氣象。

▲彭啟明發文全文。（圖／翻攝自《氣象達人彭啟明》臉書）