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推台南限定「加糖漢堡」挨轟！漢堡王喊卡　兩派看法吵翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-25 17:54:19

▲漢堡王推出「台南限定」加糖漢堡，意外掀起網友論戰。（圖／翻攝自漢堡王臉書）
▲漢堡王推出「台南限定」加糖漢堡，意外掀起網友論戰。（圖／翻攝自漢堡王臉書）

台南是美食之都且嗜吃糖，已經成為網路上的一種話題以及既定印象。而連鎖速食店漢堡王（Burger King）為了新開的台南店，特別推出台南限定的「加糖漢堡」，本來只是一種宣傳手法，但卻意外引發部分網友反彈，認為是在消費台南人。漢堡王隨後宣布取消活動，但取消的決定公開後，又引發另一派網友質疑，「抗議網友是不是太玻璃心？」掀起熱議。



漢堡王原訂於台南店推出「台南限定」的「加糖漢堡」，隨堡附糖包，購買該漢堡的消費者可以憑自己喜好加糖，結果引發部分網友反彈。最終漢堡王今（25）日宣布取消這促銷活動，並承諾未來會推出更符合消費者需求的活動。


有網友將相關新聞轉貼到PTT後，引發熱議。有人質疑，台南人愛吃糖本來就是近期常見的網路議題操作手法，連台南市長黃偉哲在臉書上也發過類似貼文，為何漢堡王的活動就會被抵制？認為部分網友太玻璃心。

▲網友指出台南市長黃偉哲在臉書上也經常以台南人愛吃甜開玩笑。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友指出台南市長黃偉哲在臉書上也經常以台南人愛吃甜開玩笑。（圖／翻攝自批踢踢）
認同的網友紛紛留言回覆說，「這種搞笑活動有什麼好抗議的」、「真沒幽默感」、「講到爐渣就不抗議」、「不太懂這個有什麼好被罵的」、「台南市長小編自己就到處玩了，不准漢堡王玩？」、「這個梗很有趣阿為什麼不開心」、「就是個行銷玩法而已啊」。


但也有人不以為然，認為「雖然是幽默，還是要考慮一下某些人的心情」、「低能網路笑話不要拿到現實」、「往漢堡加糖包真的問號」。（編輯：倪浩軒）

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