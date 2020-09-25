推台南限定「加糖漢堡」挨轟！漢堡王喊卡　兩派看法吵翻

台南是美食之都且嗜吃糖，已經成為網路上的一種話題以及既定印象。而連鎖速食店漢堡王（Burger King）為了新開的台南店，特別推出台南限定的「加糖漢堡」，本來只是一種宣傳手法，但卻意外引發部分網友反彈，認為是在消費台南人。漢堡王隨後宣布取消活動，但取消的決定公開後，又引發另一派網友質疑，「抗議網友是不是太玻璃心？」掀起熱議。

▲網友指出台南市長黃偉哲在臉書上也經常以台南人愛吃甜開玩笑。（圖／翻攝自批踢踢）