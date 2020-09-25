▲ Ford Fund 攜手「TFT為台灣而教」，支持全台偏鄉教育

隨著928教師節將至，在向教師致敬亦適逢中秋團圓的時刻，Ford 透過福特汽車公司慈善基金 Ford Fund，與長期在台攜手的非營利組織夥伴「Teach For Taiwan為台灣而教」教育基金會（以下簡稱 TFT）合作，藉由「對抗新冠疫情募款計畫」專案，將所募得之金額用於基金會遍佈於全台偏鄉執教的老師及孩童。
自 2013 年成立以來，TFT 串連起不同領域的青年，送出數百位教師前往台灣高需求地區，這群青年用跨領域的視野與領導力影響孩子們的生命，也在陪伴孩子成長的過程中尋找更好的自己。Ford 與 TFT 合作已邁入第七年，一直以來，透過 Ford 教育特派車「熊熊車」來消弭教師與學童在教學移動上的距離，如同 Ford 創立之初，是為了讓每個人都能享受到汽車的便利而努力，TFT 亦期許讓每個台灣的孩子，不論出身，都能享有優質教育與自我發展的機會。
因應全球疫情，雖然不少教育及教學單位推出線上教學因應，但在都市唾手可得的聯網工具。包含桌上型電腦、平板電腦及網路…等，並不見得在偏鄉同樣容易取得，「對抗新冠疫情募款計畫」專案透過 TFT 教師們的調查與反饋，將募得款項用於平板電腦採購及支援 TFT 的各項教學計畫，除可無縫延續教學，亦同時提升孩童學習興趣，首波平板電腦的購置已提供予花蓮、雲林、屏東地區等較急迫使用需求之校園，後續亦持續開放教師申請，努力讓孩子與學習沒有距離。
福特汽車公司慈善基金 Ford Fund 至今已捐贈將近 300 萬美元於支持全球各地的非營利組織，解決饑餓、住所、交通及各種急迫需求。其所推動的「對抗新冠疫情募款計畫」專案，獲得超過 113 萬美元來自全球 Ford 員工及民眾的踴躍捐助，當中亦包含 Ford 執行董事長 Bill Ford 個人所捐出的 50 萬美元，總金額遠超過計畫原先設定之 100 萬美元目標，用於支持全球 20 個國家及全美 14 個州的 47 個非營利組織和社區團體於抗疫期間運用。當中近三分之一（29%）的善款用於饑餓救濟；其次有 24% 用於支援人們的基本生活需求，包含食物、居住、衣物等；教育相關之資助則占了 19%；其餘善款運用則包含：支援與健康相關之專案、遠距藝文活動延續，及支持歷史與文化教育機構之職缺提供。