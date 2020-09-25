▲ Ford Fund 攜手「TFT為台灣而教」，支持全台偏鄉教育

隨著928教師節將至，在向教師致敬亦適逢中秋團圓的時刻，Ford 透過福特汽車公司慈善基金 Ford Fund，與長期在台攜手的非營利組織夥伴「Teach For Taiwan為台灣而教」教育基金會（以下簡稱 TFT）合作，藉由「對抗新冠疫情募款計畫」專案，將所募得之金額用於基金會遍佈於全台偏鄉執教的老師及孩童。

Ford 攜手長期合作夥伴「Teach For Taiwan為台灣而教」教育基金會一起面對這次瀰漫全球的新冠肺炎疫情。

× Ford 攜手長期合作夥伴「Teach For Taiwan為台灣而教」教育基金會一起面對這次瀰漫全球的新冠肺炎疫情。

透過 Ford Fund 的「對抗新冠疫情募款計畫」專案，「超前部署」購置平板電腦來避免物資缺乏造成學童的教育中斷。

× 透過 Ford Fund 的「對抗新冠疫情募款計畫」專案，「超前部署」購置平板電腦來避免物資缺乏造成學童的教育中斷。

Ford 持續與 TFT 合作透過 Ford 教育特派車「熊熊車」來消弭高需求地區學童與校園移動上的距離。

× Ford 持續與 TFT 合作透過 Ford 教育特派車「熊熊車」來消弭高需求地區學童與校園移動上的距離。

Ford 藉由『對抗新冠疫情募款計畫』使 TFT 能夠透過平板電腦的採購，在抗疫的路上，無縫接軌地幫助孩子們遠距學習。