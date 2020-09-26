女怨男友「不節省」！因結帳方式起爭執　眾看傻：管太多

男女交往光是有感情還不夠，兩人的生活習慣與觀念都必須互相磨合，尤其在金錢觀上的差異更往往會引發爭執。有位女網友就抱怨自己男友「不節省」，但她所持的理由卻是兩人為了該付現或刷卡而起爭執。文章引發熱議，許多網友都直言「管太多！」
有位女網友在「Mobile01」討論區發文，抱怨自己的男友不節省。原PO透露，兩人去便利商店買東西要結帳的時候，因為超商最近與信用卡合辦活動，刷卡有回饋，原PO便要求男友刷卡。但男友一直習慣付現，於是回應說「沒有差那麼一點小錢」。
兩人為了要刷卡或付現起爭執，原PO強調自己連數位錢包都幫男友下載好了，但男友就是不習慣使用。原PO不解，「我們現在也都在奮鬥階段，每一分錢都是用青春歲月換來的。為什麼可以省的東西不省呢？」更好奇詢問大家，「你們可以接受男朋友不節省嗎？還是我太小題大作了？」
文章一出引發熱議，結果大多數網友都認為原PO「小題大作」了，畢竟刷卡回饋金本來就金額不大，何況付帳方式有時候真的就是看個人習慣而已。大家紛紛留言回覆說，「很多人不喜歡電子支付跟信用卡，跟省不省沒關係」、「人往往喜歡用自已認為對的事強加到別人身上，忘了那個人也是一個獨立的個體。用錢方式不同，選擇尊重就是了」、「男友沒有亂花錢應該不算浪費」、「卡片或行動支付用習慣，花錢真的會無感。以前看到帳單還會疑惑，怎麼這個月花了那麼多錢，我後來是每天記帳才比較有概念」、「雙方的觀念都沒什麼問題，別為了這種小事傷感情」。（編輯：倪浩軒）