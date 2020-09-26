女怨男友「不節省」！因結帳方式起爭執　眾看傻：管太多

男女交往光是有感情還不夠，兩人的生活習慣與觀念都必須互相磨合，尤其在金錢觀上的差異更往往會引發爭執。有位女網友就抱怨自己男友「不節省」，但她所持的理由卻是兩人為了該付現或刷卡而起爭執。文章引發熱議，許多網友都直言「管太多！」

▲女網友抱怨男友不節省，引發討論。（圖／翻攝自《Mobile01》討論區）