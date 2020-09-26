▲ 樂天桃猿 x GoShare Day 主題日登場，全壘打送三萬元騎乘金

GoShare 移動共享服務攜手 Rakuten Monkeys 樂天桃猿，於桃園國際棒球場揭開 Rakuten Monkeys x GoShare Day 主題日。亮眼的 GoShare 車隊與 Rakuten Girls 連袂出演的開場秀「GoOpening」、「GoHome」每發桃猿擊出的全壘打再加碼總額三萬元騎乘金、中場「GoCam」大螢幕上捕捉現場球迷虛擬騎乘 GoShare、擊中球場內 「GoZone」又祭出萬元騎乘金大獎一人獨得。

GoShare 新事業總監姜家煒為本場 MVP 王溢正頒獎。

× GoShare 新事業總監姜家煒為本場 MVP 王溢正頒獎。

Rakuten Girls x 12 台 GoShare 車隊。

× Rakuten Girls x 12 台 GoShare 車隊。

GoShare 新事業總監姜家煒擔任本場開球嘉賓。