▲ 樂天桃猿 x GoShare Day 主題日登場，全壘打送三萬元騎乘金

GoShare 移動共享服務攜手 Rakuten Monkeys 樂天桃猿，於桃園國際棒球場揭開 Rakuten Monkeys x GoShare Day 主題日。亮眼的 GoShare 車隊與 Rakuten Girls 連袂出演的開場秀「GoOpening」、「GoHome」每發桃猿擊出的全壘打再加碼總額三萬元騎乘金、中場「GoCam」大螢幕上捕捉現場球迷虛擬騎乘 GoShare、擊中球場內 「GoZone」又祭出萬元騎乘金大獎一人獨得。
整場比賽桃猿共擊出兩支全壘打，每次全壘打 GoShare 立即送出總價值三萬元的騎乘金與在場球迷同歡。
>> GoCam 鎖定最嗨球迷
賽局過半之際，GoShare 獻上輕鬆俏皮的「GoCam」中場趣味活動，被直播鏡頭隨機捕捉到的現場觀眾需做出騎乘 GoShare 的動作，而藏身觀眾席間的 OMG 風格大使郭源元更一同與球迷在大螢幕上玩。
>> GoZone 一擊即中萬元騎乘金，GoShare 加碼連發
當天左右外野兩側均特別設置 GoZone 看板區，只要比賽中樂天桃猿隊擊中 GoZone，大螢幕上即刻秀出價值一萬元的 GoShare 騎乘金優惠券序號，首位輸入者一人獨得，GoShare 更於 MVP 頒獎環節，最後再加碼送出價值一萬元的 GoShare 騎乘金給一位幸運球迷。