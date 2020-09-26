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樂天桃猿 x GoShare Day 主題日登場，全壘打送三萬元騎乘金

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-09-26 18:25:01

樂天桃猿 x GoShare Day 主題日登場，全壘打送三萬元騎乘金
▲ 樂天桃猿 x GoShare Day 主題日登場，全壘打送三萬元騎乘金

GoShare 移動共享服務攜手 Rakuten Monkeys 樂天桃猿，於桃園國際棒球場揭開 Rakuten Monkeys x GoShare Day 主題日。亮眼的 GoShare 車隊與 Rakuten Girls 連袂出演的開場秀「GoOpening」、「GoHome」每發桃猿擊出的全壘打再加碼總額三萬元騎乘金、中場「GoCam」大螢幕上捕捉現場球迷虛擬騎乘 GoShare、擊中球場內 「GoZone」又祭出萬元騎乘金大獎一人獨得。



GoShare 新事業總監姜家煒為本場 MVP 王溢正頒獎。
GoShare 新事業總監姜家煒為本場 MVP 王溢正頒獎。
>> GoHome 轟出全壘打，GoShare 限量三萬元騎乘金場場加映


整場比賽桃猿共擊出兩支全壘打，每次全壘打 GoShare 立即送出總價值三萬元的騎乘金與在場球迷同歡。

>> GoCam 鎖定最嗨球迷

賽局過半之際，GoShare 獻上輕鬆俏皮的「GoCam」中場趣味活動，被直播鏡頭隨機捕捉到的現場觀眾需做出騎乘 GoShare 的動作，而藏身觀眾席間的 OMG 風格大使郭源元更一同與球迷在大螢幕上玩。

>> GoZone 一擊即中萬元騎乘金，GoShare 加碼連發

當天左右外野兩側均特別設置 GoZone 看板區，只要比賽中樂天桃猿隊擊中 GoZone，大螢幕上即刻秀出價值一萬元的 GoShare 騎乘金優惠券序號，首位輸入者一人獨得，GoShare 更於 MVP 頒獎環節，最後再加碼送出價值一萬元的 GoShare 騎乘金給一位幸運球迷。

Rakuten Girls x 12 台 GoShare 車隊。
Rakuten Girls x 12 台 GoShare 車隊。
即日起至本季賽事結束前，GoShare 將持續在每場樂天桃猿主場賽事陪伴觀戰，透過「GoHome」、「GoCam」、「GoZone」，場場都有 GoShare 騎乘金彩蛋大放送，此外 Rakuten Girls 也將於 Instagram 送出粉絲專屬的 GoShare 騎乘金。


GoShare 新事業總監姜家煒擔任本場開球嘉賓。
GoShare 新事業總監姜家煒擔任本場開球嘉賓。


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