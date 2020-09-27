為何台灣沒有房屋改造節目？內行抖「暗黑關鍵」：拍不成

想要擁有一個溫馨、舒適的家，打造理想的居住空間，是不少租屋族、小家庭的目標，不過對於一般人來說，要讓家中環境變成理想中的樣貌，除了考驗口袋深度以外，也沒有相關背景知識，時常無法同時顧及美觀和實用性，近日就有網友好奇，為何日本會有居家改造的節目，每集都會以不同家庭背景故事為主軸拍攝，台灣卻沒有類似的電視節目，話題引起眾人討論。

原PO今（27）日就在PTT表示，日本的電視頻道時常推出有關房屋、居家改造的節目，每一集都常會以某個家庭的背景故事為核心，再拍攝屋主解釋因為想完成家中長輩的遺願等原因，接著透過某些設計師或裝潢專家改造，最後改善了原本家中亂七八糟、動線不良的模樣，呈現屋況徹底改變、令人耳目一新的環境等。

▲原PO提到的節目在日本許多電視台是收視保證。（圖／翻攝自PTT）

而對此，原PO就好奇為何台灣沒有類似的節目，不過就有網友在文章底下留言指出要拍攝這樣的節目其時要考量的關鍵點有許多，「報價出來沒人付得起直接不用拍」、「拍這種片很耗時間金錢，台灣沒這條件」、「不過蓋一棟拍很久只剪成一集，沒那個收視率跟廣告撐」、「報價直接檔人財路等等出事你負責嗎」、「在氣氛營造上台灣很難做出好效果，加上缺乏耐心」、「日本那節目也不少糾紛」。

此外，也有網友認為台灣建築本身也有影響，「台灣不像日本，重建貴、法規嚴、增建蓋滿就好，還要省啥空間」、「只能裝潢有甚麼好看的」、「中南部應該可以搞整個獨棟設計來蓋的，只搞內裝的話很膩」、「台灣的格局蓋好後變動不大，天花板、地板頂多加系統櫃」、「技術不太一樣，你看他們基本上都是木造結構再加工，台灣很少有木造」。（編輯：楊智傑）