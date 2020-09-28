媽逛家樂福見「神級食物」！內行一看暴動　再曝銷魂吃法

近期爆紅的「生吐司」魅力無法擋，無論是日本來台的話題品牌，或是本土飯店、量販店自製的，都引起民眾搶購風潮。近日，就有網友分享自己逛家樂福時，看到一堆婆媽在買「生吐司」，於是自己也跟風買了一條，沒想到一吃卻吃出心得，貼文也引發熱議。

▲傳說中的「神級食物」就是家樂福的「生吐司」。（圖/翻攝家樂福carrefour商品網友真心話臉書社團）