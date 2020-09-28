媽逛家樂福見「神級食物」！內行一看暴動　再曝銷魂吃法

近期爆紅的「生吐司」魅力無法擋，無論是日本來台的話題品牌，或是本土飯店、量販店自製的，都引起民眾搶購風潮。近日，就有網友分享自己逛家樂福時，看到一堆婆媽在買「生吐司」，於是自己也跟風買了一條，沒想到一吃卻吃出心得，貼文也引發熱議。
原PO在「家樂福carrefour商品網友真心話」臉書社團貼文指出「今天去逛家樂福的時候，看到一堆人在買吐司，根本不知道是發生什麼事，想說中秋節烤肉現在搶吐司也太早了吧，結果湊近一進上面寫『生吐司』，看到還剩沒幾條，就隨手拿了一條」。
「結果回家看社團之後，發現有超多人都大推這很好吃，而且很難買，沒想到竟然讓我遇到本人啦！一開始直接單吃就超好吃了，完全沒有黏牙的口感，直接大加分，第一次吃到完全不用抹醬加料就這麼好吃的吐司，已經列入下次回購的清單啦」。
貼文一出，網友紛紛回應「已經回購好幾條了，個人覺得家樂福生吐司最好吃」、「有在吃家樂福麵包就知道啦，他們的麵包都是無添加物AA認證，這生吐司大推」、「我這個人很簡單，有生吐司就推，我家小孩都超愛吃」、「吃過一次就回不去了啊，真的超好吃」、「上星期買一條來吃太好吃，這週又買一條了」、「完全不用抹醬也好吃到不行」、「家樂福生吐司大推啊！」、「家樂福不只生土司，其他麵包也都很讚」。
另外，也有不少吃過的內行人透露銷魂吃法「香蒜+水波蛋給他放上去，真的停不下來」、「香蒜塗上去真的無敵」、「蛋半熟讓生吐司去吸，真的超銷魂」、「家樂福生吐司配胡椒再來一顆蛋，超完美」、「加半熟蛋+1吐司完整吸附蛋汁，吃超爽的」、「不要塗巧克力那些的，我家都吃香蒜，真的很舒服」