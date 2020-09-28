▲ 如網評說的誠意不足？三重點告訴你其實 Honda 小改款 CR-V 戰力強得很！

百萬級中型休旅車戰火持續猛烈，不僅止 Toyota RAV4 推出新年式車型延續戰力，Ford 全新 Kuga 家族火力猛攻，身為國產代表銷售霸主的 Honda CR-V 也以小改款車型加入王者保衛戰，但或許因為非全新車款，話題性不若對手來得熱烈，但網路討論度真可反映市場接受度？從三大面向切入，或許事實與想像的不大一樣。

小改款 CR-V 於 9 月 3 日發表、9 月 5 日店頭上市後，短短不到一個月的時間，迅速累積 2,000 張以上訂單。

水箱護罩、保險桿造型的修改為外觀進化重點。

小改款 CR-V 皆配備 18 吋輪圈規格，並換上全新造型。

左右雙邊單出梯形排氣尾管為從車尾辨識小改款 CR-V 的重點。

車內格局大抵維持小改款前設計，寬敞、簡約是主要特色。

中控台底座的充電插座重新規劃，讓中央鞍座的置物機能更為便利就手。

不僅寬敞的後座空間是 CR-V 受消費者津津樂道的優點，近乎 90 度的車門開啟角度，更添增上下車便利。

就算隸屬客貨車認證，但 CR-V 寬敞的後廂容積同級仍難出其右。

雖然入門 VTi 車型前排座椅為手動調整，但頂規的 S 車型則有同級唯一的左右電動座椅設計。

入門的 VTi 車型就配有 Level 2 等級的自動駕駛科技 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統。

VTi 車型唯一可挑惕的，大概就只有 5 吋螢幕的音響主機與上鎖的手機連結功能。

CR-V 搭載 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，具備 193ps/5600rpm 最大馬力與 24.8kgm/2000~5000rpm 最大扭力。

動力銜接 CVT 無段變速系統。

具有 ECON 節能模式，原廠公布平均油耗可達 14.7km/L。

動力表現仍以輕快見長，平順的加速曲線符合多數用車者使用習慣。

前麥花臣、後多連桿的懸吊幾何，在優異的設定中，兼具了操控靈活度與行駛平穩性，一般狀況駕駛也不會有過於左搖右晃的側傾反應。

NVH隔音制震表現平水準，以其價格而論有著恰如其分的行車質感。