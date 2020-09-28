▲ 如網評說的誠意不足？三重點告訴你其實 Honda 小改款 CR-V 戰力強得很！

百萬級中型休旅車戰火持續猛烈，不僅止 Toyota RAV4 推出新年式車型延續戰力，Ford 全新 Kuga 家族火力猛攻，身為國產代表銷售霸主的 Honda CR-V 也以小改款車型加入王者保衛戰，但或許因為非全新車款，話題性不若對手來得熱烈，但網路討論度真可反映市場接受度？從三大面向切入，或許事實與想像的不大一樣。
【觀察重點一】銷售數字說話 CR-V 還是國產休旅一哥
首先，從實際銷售數據反映，先撇除 8 月份因新舊交替原因導致 CR-V 非常規的銷售量，就算在小改款前末期的7月銷售表現，CR-V 仍以 1,994 輛銷售表現，穩居國產中型休旅一哥，撇除尺碼，更是國產休旅一哥，甫於 6 月發表的 Ford Kuga 以 1,286 輛緊追在後。
當 9 月 3 日小改款 CR-V 正式發表、9 月 5 日店頭上市後，短短不到一個月的時間，迅速累積 2,000 張以上訂單，國產休旅霸主能量再次展現，以新世代 Kuga 於 8 月份 1,540 輛的銷售成績相較，CR-V 極有可能再度於 9 月份重回國產休旅寶座，即將擺脫新車蜜月期的 Kuga 是否能加碼能量趕上？值得繼續觀察。
【觀察重點二】維持既有優勢 空間還是無人可敵
除了市場反應，回歸產品本質。收攏網路上的討論話題，小改款的 CR-V 主要因視覺上沒有太大改變，招致「改變不大、誠意不足」的疑慮，確實，從外觀切入，改變幅度確實不大，但也別忘了，從問世以來持續保持國產中型休旅銷售王者的表現，顯見當前造形設定深受主流消費口味喜愛，何須有大幅更動之需？
再者，內裝格局的改變，主要在於中控台下方的電源插座重新規劃與無線充電導入，便利性提升，再加上原先以廣受好評的超大空間、零碎空間規劃等，完全切合此級距家庭消費者最需要的重點，既有優勢戰力全數保留，確實也找不到挑惕之處。
【觀察重點三】售價分析 CR-V 其實物有所值
針對既有車型的討論，VTi-S 與 S 兩車型較既有車型增加 9,000 元售價，來到 103.9 萬與 113.9 萬，分析這增加的售價中，可以換得無線充電座、電動尾門（S 車型更為足踢感應式尾門）、LED 霧燈等配備，S 車型更有雙前座電動座椅，比照外廠對此配備之改裝價格，此次小改款的加價所換得的配備價值，其實也屬相當吸引人。
至於最為關鍵的小改款 CR-V 新增 VTi 車型，以主要對手中最便宜的售價 94.9 萬（Ford Kuga EcoBoost 180 雅緻型雖為 89.9 萬，但為接單生產；Toyota RAV4 2.0 豪華型為 95.9 萬），就能直接擁有完整的 Honda SENSING 此套 Level 2 等級的自動駕駛科技，以及 CR-V 不因車型等級而有所差異的空間機能、動力性能，競爭力也屬一等，若硬要雞蛋中挑骨頭，大概也只有 5 吋音響主機系統與上鎖的手機連結功能，但以當前外廠改裝資源豐富而論，相信對於消費者購車意願的影響不大。
提及動力性能，來勢洶洶的 Ford 新世代 Kuga 主打著優異的運動性能特色，成為市場矚目新星，或許 Kuga EcoBoost 250 動力等級車型等級有著性能輸出優勢，但也別忘了在銷售主力的 Kuga EcoBoost 180 車型中，採用與CR-V相同的 1.5 升排氣量汽油引擎，不過汽缸規格為直列三缸，輸出表現為 180ps/6000rpm 最大馬力與 26.3kgm/3000rpm，原廠公布之平均油耗約在 15.8~15.9km/L 之間，CR-V 除了擁有相同排氣量以外，又擁有直列四缸的運轉精緻度優勢，動力輸出表現則為 193ps/5600rpm 最大馬力與 24.8kgm/2000~5000rpm 最大扭力，原廠公布平均油耗則為 14.7km/L，相比 Kuga 雖有落差但差異不大，也充分說明為何 CR-V 在強大對手的威脅下，仍可擁有強大的統治力，當前對手難以輕易撼動。
小改款 CR-V 成功加強戰力 但如何延續更值期待
從實際銷售數字、產品戰力分析，Honda 小改款 CR-V 其實不若網路上討論的誠意不足，反而是延續既有優勢，並拉長戰力陣線，別忘了還有相當穩定的二手市場價格，讓其於對手肉搏戰中，仍有游刃有餘的籌碼。
當然，處於當前競爭最激烈的休旅市場戰局，除了 Ford Kuga 以外，後續還會有更多的後起之秀，即將登場且戰力強大的 Toyota Corolla Cross、國外一發表就戰力驚人的 Hyundai 新世代 Tucson 等車型，都會是不容小覷的挑戰者，Honda CR-V 如何持續維持戰力，相信不僅是消費者期待的，更是 Honda Taiwan 需要費盡思量的重要課題。