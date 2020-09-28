踩到黃金心情不美麗　新北票選狗便袋箱

為了找出最有創意的狗便袋箱，新北市環保局與學者攜手合作，用藝術創意打造了3款「新北限定」狗便清理設施，即日起由民眾票選，選出的款式將於明年優先設置於新北市17處寵物公園內，並開放有意設置的里辦公室申請設置。

▲環保局長程大維(後排左二)表示，「狗隨便，人不便」，踩到「黃金」讓心情不美麗，更可能造成民眾與飼主間彼此不諒解。(圖/記者康子仁攝)

× ▲環保局長程大維(後排左二)表示，「狗隨便，人不便」，踩到「黃金」讓心情不美麗，更可能造成民眾與飼主間彼此不諒解。(圖/記者康子仁攝)

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