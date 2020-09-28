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踩到黃金心情不美麗　新北票選狗便袋箱

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-09-28 11:30:32

狗便袋箱
▲新北市環保局與學者攜手合作，用藝術創意打造了3款「新北限定」狗便清理設施，交由民眾票選。(圖/記者康子仁攝)

為了找出最有創意的狗便袋箱，新北市環保局與學者攜手合作，用藝術創意打造了3款「新北限定」狗便清理設施，即日起由民眾票選，選出的款式將於明年優先設置於新北市17處寵物公園內，並開放有意設置的里辦公室申請設置。



▲環保局長程大維(後排左二)表示，「狗隨便，人不便」，踩到「黃金」讓心情不美麗，更可能造成一般民眾與飼主間彼此不諒解。(圖/記者康子仁攝)
▲環保局長程大維(後排左二)表示，「狗隨便，人不便」，踩到「黃金」讓心情不美麗，更可能造成民眾與飼主間彼此不諒解。(圖/記者康子仁攝)
環保局長程大維表示，「狗隨便，人不便」，踩到「黃金」讓心情不美麗，更可能造成一般民眾與飼主間彼此不諒解。為提升民眾自主清狗便的意願，環保局與國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系李尉郎老師合作，用藝術創意改善舊有的狗便袋箱，打造出「新北限定」狗便清理設施，除有狗便袋箱外，更增加狗便蒐集桶，方便飼主撿起狗便後投入丟棄。


李尉郎也說明設計理念，1號「大麥町」以狗屋為外型基礎，經典的斑點意象容易辨識，可動式的耳朵及尾巴，使整體形象更佳活潑，內部規劃有儲存空間放置狗便袋，箱體配置鑰匙鎖以利管理單位管理，狗便袋位於前側，直覺式拉取設計，便於民眾拿取。

2號「可愛柴」以「狗狗的家」為概念，除了友善提供環保回收的狗便袋以外，也提醒主人們隨時愛護環境整潔如同自己的家，外觀明亮的色彩除讓人從遠處就能看到，也讓環境增加幾分活潑。

3號「雪納瑞」則以繽紛的色系呈現狗便清潔箱，在開闊的環境裡可吸引目光，前側小狗造型選用透明片材質方便查看內容物，上方做有掀蓋可補充回收的清潔袋。

環保局表示，民眾活動票選出的設施款式，將於明年優先設置於新北市17處寵物公園內，環保局也會訂定設置原則及開口合約，開放有意設置的里辦公室申請設置。

新北市動保處長楊淑方也提醒，飼主外出時務必以繩或鍊圈束好犬隻，以避免傷害他人的財產及自由，如有違者除依動物保護法最高可處新臺幣15萬罰鍰外，還恐涉刑罰過失傷害等刑責，並負民事賠償責任。


程大維表示，飼主若放任寵物隨地便溺不予清理，依據廢棄物清理法規定，最高可處新臺幣6,000元罰鍰「愛牠不隨便」，莫讓毛小孩被汙名化，民眾除了餵養毛小孩外，更應該給予牠們更多照顧，包括「植晶片、繫狗鍊、清狗便」等都是飼主應盡的責任與義務。

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