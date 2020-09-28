踩到黃金心情不美麗　新北票選狗便袋箱

為了找出最有創意的狗便袋箱，新北市環保局與學者攜手合作，用藝術創意打造了3款「新北限定」狗便清理設施，即日起由民眾票選，選出的款式將於明年優先設置於新北市17處寵物公園內，並開放有意設置的里辦公室申請設置。
李尉郎也說明設計理念，1號「大麥町」以狗屋為外型基礎，經典的斑點意象容易辨識，可動式的耳朵及尾巴，使整體形象更佳活潑，內部規劃有儲存空間放置狗便袋，箱體配置鑰匙鎖以利管理單位管理，狗便袋位於前側，直覺式拉取設計，便於民眾拿取。
2號「可愛柴」以「狗狗的家」為概念，除了友善提供環保回收的狗便袋以外，也提醒主人們隨時愛護環境整潔如同自己的家，外觀明亮的色彩除讓人從遠處就能看到，也讓環境增加幾分活潑。
3號「雪納瑞」則以繽紛的色系呈現狗便清潔箱，在開闊的環境裡可吸引目光，前側小狗造型選用透明片材質方便查看內容物，上方做有掀蓋可補充回收的清潔袋。
環保局表示，民眾活動票選出的設施款式，將於明年優先設置於新北市17處寵物公園內，環保局也會訂定設置原則及開口合約，開放有意設置的里辦公室申請設置。
新北市動保處長楊淑方也提醒，飼主外出時務必以繩或鍊圈束好犬隻，以避免傷害他人的財產及自由，如有違者除依動物保護法最高可處新臺幣15萬罰鍰外，還恐涉刑罰過失傷害等刑責，並負民事賠償責任。
程大維表示，飼主若放任寵物隨地便溺不予清理，依據廢棄物清理法規定，最高可處新臺幣6,000元罰鍰﹔「愛牠不隨便」，莫讓毛小孩被汙名化，民眾除了餵養毛小孩外，更應該給予牠們更多照顧，包括「植晶片、繫狗鍊、清狗便」等都是飼主應盡的責任與義務。