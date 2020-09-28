新冠肺炎超前部署！醫曝：9成患者合併細菌感染

秋冬流感季的到來，再加上全球新冠肺炎疫情還在持續延燒，台灣感染症醫學會理事長黃立民醫師表示，流感以及新冠病毒感染容易合併肺炎鏈球菌感染症，增加臨床治療上的困難度。
黃立民指出，根據中國大陸最新的臨床研究發現，高達九成以上病患，在感染新冠肺炎後產生合併感染，肺炎鏈球菌是主要病原菌之一，研究中提到，新冠肺炎患者要預防或阻擋細菌感染。
另外研究也發現，15到44歲以及45到64歲，兩大年齡區間合併感染肺炎鏈球菌的發生率比較高，黃立民提到，成年人一般帶菌率很少超過5%，但在新冠肺炎的患者中，肺炎鏈球菌的帶菌率被放大了，顯示細菌跟新冠病毒間有互相幫助。
肺炎高居國人十大死因第三位，2019年和2018年相比，肺炎每十萬人口的死亡率增加6.9％，百分比增加幅度居冠，甚至台北榮總副院長黃信彰提到，根據研究發現，成年慢性病患者，因社區性肺炎住院的比例，比一般人高出3到9倍。
台大醫院小兒感染部感染科主治醫師呂俊毅提到，很多專家都認為新冠肺炎疫情，會在秋冬會捲土重來，建議民眾要超前部署，他強調，流感疫苗是第一道防線，第二道防線就是肺炎鏈球菌疫苗，預期疫情發生前，先把防護力做好。
另外針對國內新冠肺炎疫苗研發，黃立民表示，國內因為起步慢，所以保守估計，最快也要1到2年的時間，才有機會國產疫苗，推估最快也要到明年第四季以後，才有機會。
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