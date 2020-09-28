巨型釣魚機互動體驗引爆話題　樂事：就是要讓你超歡樂！

繼之前造成轟動與千萬網友瘋狂討論的「真人夾娃娃機」之後，今年樂事Lay’s再出奇招，創造出巨無霸400倍大的「嘴饞釣魚機」，並安排全台巡迴互動體驗活動，果然再度引爆話題，吸引全台各地消費者踴躍參與，釣中大魚的民眾還能抱走一箱箱樂事洋芋片，台上台下都笑到合不攏嘴。極具創意的行銷策略，讓消費者對該品牌產生充滿歡樂的記憶點。

根據調查數據顯示，全台洋芋片銷售第一的品牌就是「樂事」，平均每銷售兩包洋芋片中，就有一包是樂事。能夠連續多年，在台灣如此競爭激烈的休閒食品市場中稱霸，樂事成功搶攻消費者心佔率，不禁讓人好奇，到底是怎麼辦到的？

▲百事食品旗下擁有樂事(Lay’s)、多力多滋(Doritos) 及奇多(Cheetos)等休閒零食品牌，不僅是一家食品公司，更擅長與消費者互動，大玩品牌行銷與策略創意。（圖／資料照片）

雖然大家都認為，現在是數位時代，網路行銷是否應成為主流當道，但劉曉雯認為，精準針對受眾族群的需求，才能真正將產品與消費者連結在一起。以樂事洋芋片品牌為例，主要消費族群為年輕白領階層居多，雖然該族群同樣也活躍於網路及社群媒體，但若是本身對產品「有感」，才更樂於在網路上主動分享。因此在行銷策略上，除了不受限的創意外，更重要的是要能夠與消費者的記憶點有強烈的連結，結合實際體驗與網路，行銷效果加乘。



▲藉由「親身體驗」進而上網po照片結合「社群分享」，引發社群持續發酵，帶動現場活動參與熱度。（圖／資料照片）

因此今年樂事特別大手筆改造兩台大型貨車，製作成400倍大的巨型釣魚機，讓大家回味小時候玩釣魚機的歡樂，透過魚兒們張大嘴巴，吃著樂事洋芋片做成的餌而上鉤，也勾起許多人從小吃樂事長大的味覺記憶。行銷團隊讓粉絲們實際以行動證明零食有多麼難以抗拒，藉由「親身體驗」進而上網po照片結合「社群分享」，引發社群持續發酵，帶動現場活動參與熱度。





劉曉雯說，這次全台巡迴的互動體驗活動中，不僅有許多外縣市特別跑來報名參加，一大早就搬了板凳來排隊的民眾，最有趣的，就是連台下看的觀眾也樂在其中，她回憶其中有一場活動，有觀眾就在台下足足待了超過30分鐘，不僅仔細研究要怎麼釣魚成功率才高，看著台上參賽者不小心把魚甩到別人的網子裡，也非常開心樂在其中。「一個活動能夠做到台上台下都很嗨，就真的成功了！」

▲針對樂事的消費主力，不同口味也會與受眾族群的生活日常習慣連結在一起。（圖／資料照片）

針對樂事的消費主力，不同口味也會與受眾族群的生活日常習慣連結在一起。舉例來說，年輕白領上班族喜歡在追劇時，一邊吃洋芋片一邊投入劇情，因此經典款的原味及海苔口味，通常就是最受歡迎、不花大腦的標準死忠選擇；至於創新的口味，更是以大數據分析TA族群目前最熱門話題與喜好，「例如疫情期間不能出國，我們就推出許多異國口味，滿足大家想出國的心情；或是該族群目前話題性最強的某個餐廳店家，我們直接買回來，透過專人團隊現場試吃，票選出最符合樂事的行銷概念，再將這道大廚料理開發成新口味，確保推出的每一項產品口味，都能緊抓住消費者味蕾。」劉曉雯強調，無論是經典或是新口味，都要讓消費者對於品牌，能與歡樂感有直覺性的聯想：「一想到樂事，就是一整個超歡樂！」



