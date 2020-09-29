偏鄉失智比城市高兩倍　屏東基督教醫院打造失智友善社區

失智症的罹患率竟有城鄉差距？過去大家可能以為失智症的罹患率對所有老人都是公平的，但數字卻顯示，失智罹患率存在著城鄉差異，偏鄉失智症盛行率竟比都會區高兩倍！失智症的罹患率跟營養不均衡、三高未有良好控制、吸菸喝酒、太少運動、甚至長期憂鬱都有相關。因此當處於這些生活型態的弱勢，又沒有適當的社交機會、動腦刺激、家人互動，或缺乏能及早發現風險的基礎醫療環境時，就更增失智及惡化的風險。

偏鄉環境導致失智罹患率比都市高2倍

過去失智相關議題，都圍繞在照護為主，但其實關鍵還有像是營養管理、慢性病、生活習慣、社交互動等都與預防及延緩失智症退化有所相關。然而，偏鄉在這些資源卻長期處於弱勢，屏東縣原住民老人調查數據就指出，屏東原民老人獨居率12%、62%經濟靠自己，且近五成過去半年從未與家人外出，國民營養調查也顯示山區人口營養長期不均，空熱量比全國高，維生素、礦物質、膳食纖維的攝取都比全國低，失智症風險不言而喻。





台灣距離2025年「超高齡社會」僅剩五年，而依據最新統計，65歲以上長輩，每12人即有1位失智患者。在失智症盛行率高達14%的偏鄉，屆時若社區中失智症人口倍增，將面臨沉重的挑戰。





屏基投入近百人力打造失智友善社區 擴大從個人到社區的風險控管





失智症不只是讓個人失去記憶的疾病，患者的家庭與鄰里社區關係也會受影響，因此社區網絡的支持十分關鍵。屏東基督教醫院院長余廣亮表示，失智症的防治在三大面項：認知惡化預防、提高社區識能率、完善的治療與長照都相當關鍵。要完善此三大面項並非僅醫院門診就能達成，屏東基督教醫院5年前開始，發起失智友善社區的概念，投入近百位員工之力，在生活中降低失智症風險、減少長輩認知惡化、並透過提高識能率，提升及早預警的社區環境。打造在地失智友善社區需整合社區內外資源和力量，還要從在地文化的了解著手。





三地門老齡人口多且人口外移嚴重，屏基在當地進行「及早救智」的失智友善計劃，整合各種資源導入社區，建造「地磨兒生活機能中心」，進行認知惡化的預防。三地門出身的玉美護理師進一步解釋，生活機能中心整合了各科專業人員，像是復健科醫師、運動指導員、護理師、職能治療師、物理治療師等提供多元服務，設計個人化運動處方箋，以多元的運動鍛鍊結合治療方案，引導長輩建立積極健康的生活型態，達到延緩失能、失智的目的。單是2019年，就有一萬以上人次長輩在屏基打造的生活機能中心及高齡服務中心參與體腦適能活動，達到健康老化、預防失智發生的可能性。



▲屏基的地磨兒生活機能中心整合各科專業人員，設計個人化運動處方箋，以多元的運動鍛鍊結合治療方案，引導長輩建立積極健康的生活型態，達到延緩失能、失智的目的。（圖／資料照片） 同時，屏基也透過志工參與、當地學童、地方人員、照顧者等的教育，讓整體社區識能率提升。透過互動衛教的方式，提升屏東當地國小學生、超商、消防局、郵局等機構第一線人員關於失智症的知識。光是2019年，就進行了1500場以上的衛教宣導，同時也於瑪家鄉、霧台鄉、來義鄉等處推動多元健促活動，協助長者豐富生活的同時，也助於失智預防。



在治療與照護，屏基2016年於三地門鄉設置首間高齡服務中心，提供失能、失智長者整合性多元服務；於2018年響應政府長照2.0政策成立失智症共照中心後，至今共累計1,530位確診罹患失智症，超過400位失智長者納入個案管理服務，持續深耕屏東地區，為失智友善互動連結盡心力。