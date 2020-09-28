中秋國慶連假安心旅遊！交通部獲政院支持　補助至10月底

交通部觀光局為振興觀光旅遊業，推出自7月開始實施至10月的安心旅遊補助，但由於民眾申請踴躍，先前傳出的39億元預算及挪用的16億元將在9月底用罄，交通部長觀光局今（28）日晚間證實，行政院長蘇貞昌已指示，支持補助續辦到10月底，至於不足約19.2億的預算缺口，會在整體特別預算決算前再視實際情形跨部會調整協助。