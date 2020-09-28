▲ 和泰 Toyota 集團 10/18 淨灘減塑，保特瓶撿一支捐 10 元

和泰 Toyota 集團延續去年全台萬人淨灘創舉，今年再次結合集團與民眾力量，於 10 月 18 日上午 7:30~10:00，串聯全台 17 處海岸，以「珍愛台灣 不能沒有你」主軸，舉辦和泰 Toyota 集團淨灘減塑全台總動員活動。活動當天將由和泰汽車黃南光董事長帶領員工、眷屬，從「我」展現淨灘減塑行為。亦邀請各界的「你」（公單位、非營利組織、車主、民眾等志工）共襄盛舉，一起珍愛台灣海岸。
和泰 Toyota 集團去年與全台萬名珍愛台灣的民眾一同淨灘減塑，共撿拾 4.3 萬支保特瓶及 10 噸垃圾。同時和泰汽車捐贈 43.9 萬元予環保團體，協助推動掩埋場踏查、減塑資訊傳播及環保教育，藉以延續活動影響力。除了透過淨灘活動防止海岸垃圾流入海洋外，和泰汽車集團亦致力於源頭減量。例如：集團所屬 Toyota、Lexus 及 Hino 品牌據點皆停止提供塑膠瓶裝水（減少 250 萬瓶/年）。維修據點亦導入中央給油系統，以取代塑膠瓶機油瓶的使用（已減少使用近 5 千萬個塑膠機油瓶；可繞行海岸線10圈）。
為將減塑環保意識向下扎根，今年活動之 17 處海岸皆特別邀約國小學生共同參與。即日起至 10 月 12 日止，於活動網頁（https://www.toyota.com.tw/event/202009_TOYOTA_beachcleanup/）開放報名。活動當天全台撿拾的廢棄保特瓶，和泰汽車將以 1 支 10 元的金額，捐贈公益基金予非營利組織，推動全台國小減塑環保教育，共同減塑珍愛台灣。