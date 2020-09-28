▲ 和泰 Toyota 集團 10/18 淨灘減塑，保特瓶撿一支捐 10 元

和泰 Toyota 集團延續去年全台萬人淨灘創舉，今年再次結合集團與民眾力量，於 10 月 18 日上午 7:30~10:00，串聯全台 17 處海岸，以「珍愛台灣 不能沒有你」主軸，舉辦和泰 Toyota 集團淨灘減塑全台總動員活動。活動當天將由和泰汽車黃南光董事長帶領員工、眷屬，從「我」展現淨灘減塑行為。亦邀請各界的「你」（公單位、非營利組織、車主、民眾等志工）共襄盛舉，一起珍愛台灣海岸。

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