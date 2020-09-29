最新醫美趨勢「自然美」成主流　認明原廠正貨避免醫糾　

近年科技進步及保養觀念的轉變，醫美需求大幅增長，台灣醫用雷射光電學會公布2020台灣醫美市場研究調查結果 ，針對具有醫美使用經驗的台灣民眾進行調查，結果顯示「變年輕」、「改善肌膚鬆弛」成為愛美民眾接受醫美療程的主因，更超過四分之一以上民眾已經逐漸將醫美療程做為例行性肌膚保養的一環。進一步觀察近年國內、外醫美趨勢，對於「美」的觀點需求，都已轉變為更直觀地追求｢自然｣、｢宛如天生｣的狀態，調查結果也指出，選擇醫美療程的關鍵因素中，高達95%將「效果自然」視為重要因素之一，而療程安全性、效果顯著及術後照顧容易，也都是消費者在進行醫美療程最重視的前三大重要指標。

同時，市調結果也發現，在台灣具有緊膚拉提醫美療程經驗的使用者，僅有4%的民眾接受過外科侵入式拉皮手術，明顯指出對於緊膚拉提的療程需求來說，「非侵入式」已成為市場主流。台灣醫用雷射光電學會理事長彭賢禮醫師指出，最新國外學會調查數據 也顯示，全球非侵入式療程的需求量正積極迅速成長，2018年成長近10.4%，遠遠超出侵入式療程的需求，主因來自「非侵入式」療程除了效果顯著且幾乎無修復期的特色之外，相較於過往，安全性也大幅提高許多。

台灣醫美消費者安全意識低 僅１成５於療程前會注意是否使用原廠正貨





雖然調查結果顯示「安全性」是消費者選擇療程時最重視的三大指標之一，然而，針對消費者過去在接受療程的經驗中，最先考量的因素卻是「價格」，且高達63%，而倒數排名的考量因素才是「擔心使用到水貨、假貨」，且僅約15%。彭賢禮理事長表示，台灣的醫美療程需求快速增長且年輕化，但現階段在醫美安全認知上仍有很大的進步空間，多數消費者一定都知道安全的重要，但面對療程的選擇，仍以價格為優先考量，忽略醫師的專業性和療程的安全性，甚至不知道市面上存在假貨、水貨的風險，也不知道該如何辨識原廠正貨，讓自身安全暴露於高風險中，因此衍伸出不少醫療糾紛。





其實美容醫學屬於專業的醫療行為，需要由專業的醫事人員方能執行相關療程，而這些人員皆須擁有專業執照，且定期參與學會相關教育課程，彭賢禮理事長說明，尤其針對美容醫療儀器與耗材，儘管再安全，甚至經由美國FDA和台灣衛福部核准把關，但若醫師從未經原廠專業培訓相關使用須知與操作技巧，或診所使用非合法管道購買的儀器與耗材，或使用原廠儀器但由非原廠做零件維修保固以降低成本，都有可能衍生安全問題，所以學會也致力於醫美安全認知宣導，呼籲消費者於療程前，應主動向診所確認使用的療程產品、儀器耗材，是否經台灣衛福部核准且經由合法管道向原廠購買，並選擇受到原廠培訓、甚至取得原廠培訓證書的專業醫師。學會著手推動宣導並與原廠攜手投入安全教育，希望提高全民醫美安全認知。





新一代電波拉皮成為非侵入式緊膚療程主流 學會攜手原廠加強正貨宣導





根據調查結果，在非侵入式的拉提緊膚療程中，接受過電波、音波拉提療程的消費者就佔了22.4%，而台灣去年底也引進新一代非侵入式的電波拉皮技術，許多知名藝人、網紅都搶先體驗且分享過去自身也是每年固定以電波拉皮為肌膚儲值青春。彭賢禮理事長進一步說明，以電波拉皮療程為例，新一代電波拉皮在台灣上市後，隨即造成很大的熱潮，它透過單極電波的優勢，結合新式智慧能量優化技術，讓能量更精準傳遞，幫助刺激更多膠原蛋白新生達到緊實，若使用未經原廠合法管道購買的儀器和探頭耗材，使用到假貨的風險就會提高，若非原廠正貨的探頭，可能會因為治療能量分佈不均，甚至沒有能量輸出，造成治療無效或不可挽回的傷害

對此，學會積極與原廠攜手推動原廠正貨辨識之宣導，希望提高全民醫美安全認知意識，因此電波拉皮原廠也進一步加強探頭防偽機制，以確保消費者安全與醫療品質，提供專業驗證原廠正貨的QR Code於探頭外盒防偽雷射標籤上，並呼籲電波拉皮探頭正確觀念應為個人一次性使用，無法重複使用，也不應與他人共用，治療前，可主動向診所要求拆封全新的探頭包裝；此外，也可請診所出示原廠購機證書，以保障自身權益，彭賢禮理事長呼籲醫療人員與消費者都應一起加強安全意識，除了重視醫師專業，也應重視原廠正貨，不然就像是遇上剎車故障的賽車手，即使駕駛技術再頂尖，最後還是會以車禍收場。







電波拉皮探頭防偽辨識3步驟 1.療程前，要求當面拆封全新探頭外盒 2.認明外盒的上下封口處的防偽雷射標籤 3.掃描防偽雷射標上的QR Code驗明正貨