在家瘦Sole Easy！健身器材品牌週年慶無限折抵超划算

2020年世界各國遭逢新冠肺炎肆虐，不僅僅是改變了全球經濟、產業生態，更是徹底顛覆人們對於日常行為的了解與熟悉。在新冠肺炎出現之前，許多人從未想過在家休憩、消磨的時間會如此大幅增長，連「是否要前往健身房運動」這般最簡單的問題，都必須經過一番深思熟慮；種種意料之外的改變，令眾人開始思考該如何在疫情期間維持健康狀態與活力體態，也因此意外掀起一波「在家瘦」的健身新風潮。

雖然台灣人上健身房鍛鍊肌肉、戶外登山有氧燃脂的運動風氣已然成熟，但在前往健身房或是登山步道等運動場域的途中，很容易出現一些突如其來的阻礙，相信這些阻礙對於有運動習慣的朋友來說，一點都不陌生，像是終於找到空閒、時間，準備出門運動，外頭卻下起滂沱大雨，瞬間澆熄運動的熱情，或是好不容易抵達了運動場域，卻發現人滿為患、健身器材不足；抑或是對於大自然始終毫無好感，不愛艷陽高溫、陰濕寒冷，還擔心戶外空氣品質不佳，鍛鍊身體的同時卻賠上呼吸健康，彷彿「想瘦=受苦」一般。

為幫忙愛好運動人士消滅運動路上的種種阻礙，順利跟上這波「在家瘦」的全球健身新風潮，歐美居家健身精品 SOLE 索爾健身器材，將在10月1日至10月31日推出品牌週年慶活動，官方購物網站、各大電商平台（Runners運動購物中心、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo奇摩購物中心）線上通路以及岱宇全台10間門市專櫃活動同時開跑，全系列機款滿5,000現折700，折抵無上限。





SOLE 索爾健身器材也和年度品牌代言人邱彥翔攜手合作，以詼諧有趣的方式公開瘦身大祕技，用「在家瘦 Sole Easy」之口號破除「想瘦=受苦」的成見，大方展現在家運動的各種好處，將家中客廳化身一變成為私人專屬健身房，不必再受到天氣因素、外在環境的干擾，省去往返運動場域的通勤時間，擁有更多空閒時間，也更容易將運動自在安排至每日行程當中，輕輕鬆鬆體驗在家運動的好處。





因應全球大環境的改變，個人居家健身之需求激增，尤其在疫情持續蔓延的歐美地區，SOLE 索爾健身器材的跑步機、橢圓機、飛輪機台等沈穩兼具美學理念的高階機種，於Amazon平台創下前所未有的亮眼銷售紀錄，並且首度拿到Amazon空白訂單，換而言之即是「廠商能出多少貨，Amazon通通要」！不難想像未來岱宇跨界合作，推出具備個人化訓練建議的虛擬居家健身教練，再搭配 SOLE 索爾健身器材一同使用，必定會是追求質感人生與健康生活的最佳夥伴。











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