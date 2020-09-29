▲ Porsche Impact 碳中和計畫讓台灣車主為環境出一份力

台灣保時捷正式於台灣市場推出 Porsche Impact 的服務。Porsche Impact 為線上計算系統，讓客戶可以根據車款、里程數等來推算二氧化碳足跡，並透過捐款回饋與環境、生態相關的保護計畫。
保時捷客戶在參與 Porsche Impact 時，可從眾多全球性經認證的計畫來做選擇：包含美國的森林保育倡議計畫、辛巴威的棲地保育計畫、越南的水力發電計畫、中國的風力發電計畫，及加拿大與澳洲的國家級森林保育計畫。
補償金額是根據車輛油耗、每年里程數與所選計劃來計算。例如：行駛公里數為 15,000 km 且平均油耗為 12 l/km 的保時捷一年所需負擔的補償費用約為 46 至 104 歐元。
於供應鏈中貫徹永續理念
永續是保時捷企業策略中重要一環，除透過 Porsche Impact 來補償二氧化碳排放，保時捷也在企業活動中減少二氧化碳排放量。保時捷為了巴黎氣候協議的目標做出貢獻，並在供應鏈中採取許多新措施。舉例而言，在主要的祖文豪森工廠使用的電力，皆源自再生能源與沼氣發電所產出的綠電。而生產品牌純電跑車 Porsche Taycan 的工廠也完全達到碳中和。此外，保時捷在交通與後勤工作皆依賴對環境較友善的鐵路交通系統、以電和天然氣為動力的卡車。
Porsche Impact 碳中和計畫專屬網站：
https://www.porsche.com/taiwan/zh-tw/aboutporsche/responsibility/porscheimpact/