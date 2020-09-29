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Porsche Impact 碳中和計畫讓台灣車主為環境出一份力

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calendar_today2020-09-29 18:25:01

Porsche Impact 碳中和計畫讓台灣車主為環境出一份力
▲ Porsche Impact 碳中和計畫讓台灣車主為環境出一份力

台灣保時捷正式於台灣市場推出 Porsche Impact 的服務。Porsche Impact 為線上計算系統，讓客戶可以根據車款、里程數等來推算二氧化碳足跡，並透過捐款回饋與環境、生態相關的保護計畫。



繼在德國、英國、波蘭與美國等市場推出 Porsche Impact 碳中和試驗計畫並獲得廣大迴響後，Porsche Impact 緊接著在加拿大、新加坡、汶萊、柬埔寨、法屬波里尼西亞、印尼、馬來西亞、新喀里多尼亞、紐西蘭、斯里蘭卡、泰國、越南、蒙古與菲律賓等國推出，而台灣也於本月正式入列。


Porsche Impact 系統是與品牌旗下分公司 Porsche Digital 攜手合作；在 2018 年 12 月至 2020 年 4 月的試驗期間，被碳中和的二氧化碳約 45,000 公噸。自 2018 年 11 月底，Porsche AG 已中和旗下用車的碳足跡。除了透過 Porsche Impact 計畫實施環境補償外，保時捷也採取不同措施避免與減少碳排放。

台灣保時捷正式於台灣市場推出Porsche Impact的服務；線上計算系統，讓客戶可以根據車款、里程數等來推算二氧化碳足跡，並透過捐款回饋與環境、生態相關的保護計畫。
台灣保時捷正式於台灣市場推出Porsche Impact的服務；線上計算系統，讓客戶可以根據車款、里程數等來推算二氧化碳足跡，並透過捐款回饋與環境、生態相關的保護計畫。
所有的營利將回饋到全球性氣候計畫

保時捷客戶在參與 Porsche Impact 時，可從眾多全球性經認證的計畫來做選擇：包含美國的森林保育倡議計畫、辛巴威的棲地保育計畫、越南的水力發電計畫、中國的風力發電計畫，及加拿大與澳洲的國家級森林保育計畫。

補償金額是根據車輛油耗、每年里程數與所選計劃來計算。例如：行駛公里數為 15,000 km 且平均油耗為 12 l/km 的保時捷一年所需負擔的補償費用約為 46 至 104 歐元。

於供應鏈中貫徹永續理念

永續是保時捷企業策略中重要一環，除透過 Porsche Impact 來補償二氧化碳排放，保時捷也在企業活動中減少二氧化碳排放量。保時捷為了巴黎氣候協議的目標做出貢獻，並在供應鏈中採取許多新措施。舉例而言，在主要的祖文豪森工廠使用的電力，皆源自再生能源與沼氣發電所產出的綠電。而生產品牌純電跑車 Porsche Taycan 的工廠也完全達到碳中和。此外，保時捷在交通與後勤工作皆依賴對環境較友善的鐵路交通系統、以電和天然氣為動力的卡車。

Porsche Impact 碳中和計畫專屬網站：


https://www.porsche.com/taiwan/zh-tw/aboutporsche/responsibility/porscheimpact/

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