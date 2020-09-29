▲ Ford 全球志工團邁向第 15 年，福特六和攜手在地組織響應「全球關懷月」

每年九月，全球 Ford 員工都會捲起衣袖，秉持企業社會責任（Corporate Social Responsibility , CSR）的使命，以志工身份前往在地社區響應「Ford全球關懷月」。2020 年突發的新冠肺炎 COVID-19 疫情瀰漫全球，Ford 全球志工團未因此止步，而是以新計劃突破疫情阻礙，讓志工們能在維繫安全及健康的前提下投入公益回饋計畫。
在非洲，多數女性遇到生理期時，會因當地衛生環境的條件造成嚴重的困擾，台灣唾手可得的拋棄式衛生棉對非洲物資匱乏的地區而言，是當地女性觸不可及的奢侈品，他們甚至以獸皮、塑膠袋或髒破布來替代，試圖藉此渡過生理期，也因此有著極高的感染率。同時，在求學階段的女孩們因生理期關係所造成缺課的比例高達80%，這也阻礙了他們求學的權益。在 2020 年的全球關懷月中，福特六和員工即透過愛心捐款資助非洲在地布衛生棉工作坊以及衛教課程，或是親身參與手作活動縫製布衛生棉，以善款加上行動幫助缺乏資源的非洲女性。
福特六和志工們對於在地的社會奉獻從過去以來透過協助、服務，抑或合作夥伴計劃，支持在地生活的社區，包含連續多年合作並致力推廣兒童交通安全教育的靖娟兒童安全基金會、以膳糧食物箱幫助弱勢家庭孩童成長的中華安得烈慈善協會以及協助桃園市脊髓損傷中等等各種面向的形式來為社會貢獻。
Ford 全球志工團為福特汽車公司慈善基金 Ford Fund 基金會旗下組織，由 Ford 現職和退休員工組成，自 2005 年以來，已貢獻了超過 140 萬小時的志工服務時數於各式社區服務項目中。在全球遭遇疫情衝擊的挑戰時刻，Ford 全球志工團持續以新計劃突破阻礙，與非營利組織緊密合作，為社區服務的發展開闢新道路。