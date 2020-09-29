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Ford 全球志工團邁向第 15 年，福特六和攜手在地組織響應「全球關懷月」

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calendar_today2020-09-29 18:25:01

Ford 全球志工團邁向第 15 年，福特六和攜手在地組織響應「全球關懷月」
▲ Ford 全球志工團邁向第 15 年，福特六和攜手在地組織響應「全球關懷月」

每年九月，全球 Ford 員工都會捲起衣袖，秉持企業社會責任（Corporate Social Responsibility , CSR）的使命，以志工身份前往在地社區響應「Ford全球關懷月」。2020 年突發的新冠肺炎 COVID-19 疫情瀰漫全球，Ford 全球志工團未因此止步，而是以新計劃突破疫情阻礙，讓志工們能在維繫安全及健康的前提下投入公益回饋計畫。



福特六和的志工們以諸多的實際善行協助在地社區與兒童、婦女相關的基金會義賣募款等等，來響應「Acts of Kindness」活動。
福特六和的志工們以諸多的實際善行協助在地社區與兒童、婦女相關的基金會義賣募款等等，來響應「Acts of Kindness」活動。
2019 年，在全球 34 個國家的志願者的幫助下，Ford 全球關懷月共啟動了 500 多個計畫，Ford 志工們透過實際行動來實踐在地社會回饋。2020 年，面對全球新冠疫情，Ford 啟動新的計劃，以非實體活動「Acts of Kindness」在今年 Ford 全球關懷月持續推動公益，確保在延續善行的同時，可因應疫情避免群聚的大規模接觸，以保護員工和其親友的健康。Ford 員工僅需上傳執行善行的照片，並分享這張照片的故事到「Acts of Kindness」活動網站，便可獲得 15 美元的電子禮物卡，而這 15 美元同時象徵著慶祝 Ford 全球志工團邁入第 15 周年。該禮物卡可指定捐贈以支持於 160 多個國家或地區進行的數千個公益計畫，當中也包含台灣的 16 個公益計劃。


福特六和員工親身參與手作活動縫製布衛生棉，以善款加上行動幫助缺乏資源的非洲女性。
福特六和員工親身參與手作活動縫製布衛生棉，以善款加上行動幫助缺乏資源的非洲女性。
在台灣，得益於防疫措施得當，疫情並未大規模擴散，因此，福特六和的志工們仍可以實際善行協助在地社區與家扶單位，例如：協助社區環境清潔、家扶基金會義賣募款…等，並將這些行善的紀錄上傳分享，以響應「Acts of Kindness」活動。

福特六和攜手「愛。女孩 Love Binti」提供跨國界援助解決非洲女孩因衛生條件落後衍生的問題。
福特六和攜手「愛。女孩 Love Binti」提供跨國界援助解決非洲女孩因衛生條件落後衍生的問題。
在「Acts of Kindness」計畫外，福特六和也攜手「愛。女孩 Love Binti」計畫，跨越國境協助非洲婦女解決因為物資缺乏而衍生的問題。「愛。女孩 Love Binti」團體由一群台灣女生長駐於非洲烏干達，致力於幫助赤貧中的婦女，今年已邁入第五年，並發展出一套完整的衛教課程，教導非洲婦女縫製布衛生棉，幫助她們改善因衛生及資源落後所遭遇的困擾與不便。目前，已有許多來自台灣的愛心澆灌，改善了超過 14 萬名非洲婦女的生活衛生條件。

在非洲，多數女性遇到生理期時，會因當地衛生環境的條件造成嚴重的困擾，台灣唾手可得的拋棄式衛生棉對非洲物資匱乏的地區而言，是當地女性觸不可及的奢侈品，他們甚至以獸皮、塑膠袋或髒破布來替代，試圖藉此渡過生理期，也因此有著極高的感染率。同時，在求學階段的女孩們因生理期關係所造成缺課的比例高達80%，這也阻礙了他們求學的權益。在 2020 年的全球關懷月中，福特六和員工即透過愛心捐款資助非洲在地布衛生棉工作坊以及衛教課程，或是親身參與手作活動縫製布衛生棉，以善款加上行動幫助缺乏資源的非洲女性。

福特六和志工們對於在地的社會奉獻從過去以來透過協助、服務，抑或合作夥伴計劃，支持在地生活的社區，包含連續多年合作並致力推廣兒童交通安全教育的靖娟兒童安全基金會、以膳糧食物箱幫助弱勢家庭孩童成長的中華安得烈慈善協會以及協助桃園市脊髓損傷中等等各種面向的形式來為社會貢獻。


Ford 全球志工團為福特汽車公司慈善基金 Ford Fund 基金會旗下組織，由 Ford 現職和退休員工組成，自 2005 年以來，已貢獻了超過 140 萬小時的志工服務時數於各式社區服務項目中。在全球遭遇疫情衝擊的挑戰時刻，Ford 全球志工團持續以新計劃突破阻礙，與非營利組織緊密合作，為社區服務的發展開闢新道路。

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