▲ Ford 全球志工團邁向第 15 年，福特六和攜手在地組織響應「全球關懷月」

每年九月，全球 Ford 員工都會捲起衣袖，秉持企業社會責任（Corporate Social Responsibility , CSR）的使命，以志工身份前往在地社區響應「Ford全球關懷月」。2020 年突發的新冠肺炎 COVID-19 疫情瀰漫全球，Ford 全球志工團未因此止步，而是以新計劃突破疫情阻礙，讓志工們能在維繫安全及健康的前提下投入公益回饋計畫。

福特六和的志工們以諸多的實際善行協助在地社區與兒童、婦女相關的基金會義賣募款等等，來響應「Acts of Kindness」活動。

× 福特六和的志工們以諸多的實際善行協助在地社區與兒童、婦女相關的基金會義賣募款等等，來響應「Acts of Kindness」活動。

福特六和員工親身參與手作活動縫製布衛生棉，以善款加上行動幫助缺乏資源的非洲女性。

× 福特六和員工親身參與手作活動縫製布衛生棉，以善款加上行動幫助缺乏資源的非洲女性。

福特六和攜手「愛。女孩 Love Binti」提供跨國界援助解決非洲女孩因衛生條件落後衍生的問題。