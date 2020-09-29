▲ 【影】Nissan Sentra 微電影，實力派演員莊凱勛跨界出演

Nissan Sentra 以新世代獵駕之姿全新登場，裕隆日產汽車也邀請到戲劇圈實力派演員莊凱勛參與拍「攝獵者型格微電影」。
全新 Sentra 標配 Nissan Intelligent Mobility 主動安全配備，包含 PFCW超視距追撞車輛警示系統、ICC智慧型全速域定速控制系統、IEB/P-IEB車輛/行人防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統、LDW車道偏離警示系統、FCW前方碰撞警示系統等。
Nissan Sentra 提供 3D Relax 紓壓座椅後座還附有 i-Size 兒童安全座椅固定裝置，較 ISOFIX 增強了避免兒童座椅翻轉的支撐架，2,712mm 的豪華軸距與 560L 的行李箱空間讓一家人出遊便利。雙色類敞篷車頂設計、1.254 豪華房車寬高比營造侵略獵駕外型。
限時預售優惠 6 倍送 即刻入主享好禮
Sentra 獵者型格微電影上線後亦同步展開預售，自即日起至 10 月 5 日止，預售優惠限時展開，凡於預售期間下訂 Sentra「尊爵版」車規僅需加價 5,000 元，便可享優惠升級 6 倍送「尊爵智駕版」車規價值 31,000 元；入主任一車規，即送價值 24,900 元的「瑞典頂級Electrolux伊萊克斯無線吸塵器(PQ91-3BW)」，詳情請見預售網頁：https://event.nissan.com.tw/2020_all_new_sentra/presale