煮飯像法國人一樣優雅！米其林御用廚具　集點就能帶回家

出國旅行，除了紀念品，許多人更喜歡購買與生活日常相關的各式器具用品帶回來，這樣每天使用的時候，彷彿就回到在國外的日子。不過現在無法出國，卻又好懷念法式浪漫優雅的生活方式，該怎麼解這個癮？

擁有190年悠久歷史，來自法國的畢耶De Buyer廚具，是法國少數可自行生產出多元材質高級鍋具的品牌，不僅受到許多專業主廚愛用，去年更被國際級廚藝大賽Bocuse d’Or，指定為唯一大賽使用鍋具品牌。其中有一款被許多愛用者暱稱「艾菲爾鐵塔鍋」，就是因為該單柄平底鍋的把手，是一座艾菲爾鐵塔的造型，浪漫夢幻的設計，讓許多女性一見鍾情，堪稱鍋具界的藝術經典。

▲集點兌換艾菲爾單柄平底鍋、艾菲爾單柄調理鍋（圖／資料照片）

不過想要浪漫的艾菲爾旗艦款鍋具，不必飛到法國也能擁有。大潤發自10月5日起，推出法國知名品牌De Buyer畢耶米其林御用廚具系列集點換購活動，凡單筆消費滿500元即贈一點，集滿10點起，即可換購限量De Buyer知名的艾菲爾旗艦款鍋具，以及跟米其林主廚使用相同系列的星級主廚耐用鍋系列，預計將掀起一股排隊搶購法式風潮。





這次大潤發集點換購活動，除了限量浪漫設計的艾菲爾旗艦款鍋具之外，最大亮點就是推出全台獨家首賣99%原鐵平底牛排煎烤鍋，同樣只要集滿10點，就能以台幣899元半價價格換購。原鐵鍋的好處多多，不僅能鎖住食材原味，零塗層卻有物理不沾鍋的特性，越用越不沾。只要首次使用時開鍋，之後輕鬆保養，鍋子就會越養越好用，是許多喜愛料理美食的行家必備鍋具。





▲全台獨家首賣99%原鐵平底牛排煎烤鍋（圖／資料照片）

隨著疫情影響，加上國人更加重視飲食健康，在家料理的比例逐漸增加，不過工欲善其事，必先利其器，擁有好用又具有藝術感的廚具，才能輕鬆料理各式美食，不必弄得手忙腳亂、滿身狼狽。這次大潤發推出De Buyer畢耶鍋集點換購活動，不少網友已經開始好康道相報，直說到大潤發採買食材，還能集點輕鬆把法國畢耶鍋具帶回家，在家煮飯也能跟法國人一樣，優雅享受生活的美好。集點活動自10月5日起，並從10月12日起開始接受兌換，預計將帶動新一波鍋具集點換購熱潮。