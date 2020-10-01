影／英國媳婦最愛過中秋！教你做月餅送禮送到心坎

The China Post報導，每當中秋節將近，總會聯想到香濃美味的月餅。來自英國的台灣媳婦冉庭恩(Amy Rattigan) 在中秋節特別為先生製作紅豆、芋頭餡料月餅，並且將製作過程錄製下來，不僅讓老公看到滿滿心意，也讓外國人對月餅有更深入的認識。
嫁來台灣已經十年的Amy表示，最喜歡的台灣節慶是過年，第二就是中秋節。「中秋節大家據再一起慢慢烤肉，一邊聊天，很喜歡這樣的文化。」她興奮地說道。
另外，她也非常喜歡柚子，「你可以在柚子上畫畫，送給朋友」，但她還是不懂為什麼有些人要把柚子當帽子戴在頭上。
她分享道，其實這不是她初次自製月餅，過去在英國度過中秋節時，老公想家，她就曾特別google研究如何做月餅，初次嘗試的成品也成功擄獲老公的心，一解鄉愁。
從買材料、製作派皮、內餡，Amy自己一手包辦，其中最麻煩的就是派皮必須冰過兩次，再用擀麵棍擀，過程相當繁複。
把餡料包入派皮，塗上蛋黃汁，放入烤箱後烤個半個多小時，就大功告成! Amy表示，製作過程大約2個多小時，若再加上烤箱時間，總共花費約3小時，非常耗功夫。
一起來看看英國媳婦示範如何製作滿載心意的月餅吧!
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