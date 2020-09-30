週年慶衝了！百貨專櫃集雅社下殺優惠　滿萬折千再贈好禮

疫情影響景氣受挫，各大百貨特別將週年慶提前，影音家電銷售領導品牌「集雅社」櫃點設置在百貨內，同樣超前部署，力拼週年慶，除了多家專櫃全新外，更首度插旗宜蘭，在新月廣場開新店，推出眾多下殺優惠，要讓民眾在疫情苦悶期間，買到最划算商品，開心血拼。

9月起正值百貨週年慶大戰，集雅社高雄統一時代、嘉義耐斯百貨店櫃也紛紛改裝，除了祭出開幕慶祝優惠之外，搭配百貨週慶活動，實在非常優惠。百貨家電音響領導品牌─集雅社店櫃也祭出許多高級滿額贈商品，觀望夢幻家電許久了嗎？購買家電正是時候。SONY 2020年推出旗艦4K液晶電視X9500H，率先獲得Netflix與IMAX Enhanced認證電視機，高對比色彩、高亮度性能。搭載X1 Ultimate影像處理器能感受到細膩畫面、物超所值。想享受8K電視嗎？12月21日前SAMSUNG 65型8K量子電視Q800T，週慶特價1 2萬有找，除了可享百貨買萬送千，再贈聲霸、無風智慧清淨機、Galaxy Tab A8.0，真的是買到賺到！



▲12月21日前SAMSUNG 65型8K量子電視Q800T，週慶特價12萬有找（圖／資料照片）

▲集雅社也有LG、三星、日立、夏普、Klipch等各大品牌體驗活動。不僅能玩、能拿、能吃、體驗滿意再購買，（圖／資料照片）

YAMAHA 無限床頭音響TSX-B237外觀簡約質感時尚，對應訊源多元，本身除了具備不俗的聆聽質感，最特別的是還具備無線充電，無須找充電線，直接擺上去即可充電，輕鬆享受高音質之美又非常便利。





其中，達到百貨VIP門檻並不高，在週慶期間集雅社祭出成家專案及優惠商品，不管是新購屋或是置換家電，都能成為百貨VIP。之後不論是逛街逛得腳很酸，或者餐廳裡都是人潮滿滿，都能優雅至百貨貴賓室享受舒適的休息空間，還有飲料跟點心免費享用。

▲除了祭出開幕慶祝優惠之外，搭配百貨週慶活動，實在非常優惠。（圖／資料照片）

近期，集雅社也有LG、三星、日立、夏普、Klipsch等各大品牌體驗活動。不僅能玩、能拿、能吃、體驗滿意再購買，專業的服務人員也能細心講解產品操作。另外，在高雄草衙道大道東2F集雅社與鈴鹿賽樂園合作電玩賽車大賽舉辦第二屆！活動將於10月1日14:00連假的第一天舉辦，前三名可除了獲得優渥好禮，參賽還能得到價值1,000元精選大禮包，現正免費報名參加，名額有限。



