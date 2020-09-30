釩泰公司委託未經許可公司製造口罩　遭檢調搜索

又出槌！口罩國家隊出包再添一樁﹔彰化地檢署今（30）日破獲台中市口罩製造商釩泰公司，委託未經許可的雲林丞威公司製造口罩，在市場上流通販售，共計已製造販售上百萬片，經偵訊後，依違反藥事法將釩泰公司李姓負責人及丞威公司謝姓負責人各以50萬元、100萬元交保。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，釩泰公司是這波雙鋼印口罩才加入國家隊，場內確實也有一條專門生產雙鋼印口罩的產現，混充的口罩是應付零售市場，訂單需求量過大，才會委託沒有許可證的承威公司製造，並用「釩泰醫用口罩」在市場上販售。

▲彰化地檢署在查扣口罩生產機具上貼上封條。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）

▲台中市口罩製造商釩泰公司委託未經許可的雲林丞威公司製造口罩。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）

彰化地檢署接獲檢舉，有口罩公司委託未經許可廠商製造醫療用口罩於通路上販售，即組成專案小組偵辦蒐證，由主任檢察官吳怡盈、檢察官朱健福等人指揮調查局彰化縣調查站、桃園市調查處等，並會同彰化縣衛生局等機關，出動檢警調約130人，兵分三路搜索釩泰公司位於台中公司和彰化秀水的工廠，及位於雲林縣的丞威公司，同時傳喚公司負責人及員工共31人到案說明，同時扣得製造口罩機臺、口罩1萬7千片、口罩原料、帳冊、出貨資料等證物。

▲彰化地檢署在查扣口罩原料、帳冊、出貨資料等證物。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）

據了解，釩泰公司所生產「釩泰醫用口罩」，市面上以一包50片280元販售，以每片3.4元價格賣給藥局，並從9月7日至23日之間，委託製造上百萬片口罩，並於市場流通，丞威公司原是生產醫療器材，口罩是這波疫情開始，才購入機台生產口罩。

葉建成說，經查釩泰公司雖是領有製造醫療用口罩許可公司，但該公司為增加口罩產量對外販售牟利，竟委託未有製造醫療用口罩許可的丞威公司製造醫療用口罩，自9月7日至23日止已製造販售約上百萬片口罩。釩泰公司是9月24日後才被徵用口罩加入國家隊，初步調查該批口罩並未混入「實名制」口罩內。