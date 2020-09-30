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釩泰公司委託未經許可公司製造口罩　遭檢調搜索

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-09-30 14:01:20

口罩國家隊出包
▲口罩國家隊出包再添一樁，彰化地檢署接獲檢舉，有口罩公司委託未經許可廠商製造醫療用口罩於通路上販售。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.30）

又出槌！口罩國家隊出包再添一樁彰化地檢署今（30）日破獲台中市口罩製造商釩泰公司，委託未經許可的雲林丞威公司製造口罩，在市場上流通販售，共計已製造販售上百萬片，經偵訊後，依違反藥事法將釩泰公司李姓負責人及丞威公司謝姓負責人各以50萬元、100萬元交保。



彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，釩泰公司是這波雙鋼印口罩才加入國家隊，場內確實也有一條專門生產雙鋼印口罩的產現，混充的口罩是應付零售市場，訂單需求量過大，才會委託沒有許可證的承威公司製造，並用「釩泰醫用口罩」在市場上販售。


▲彰化地檢署在查扣口罩生產機具上貼上封條。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）
▲彰化地檢署在查扣口罩生產機具上貼上封條。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）
▲台中市口罩製造商釩泰公司委託未經許可的雲林丞威公司製造口罩。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）
▲台中市口罩製造商釩泰公司委託未經許可的雲林丞威公司製造口罩。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）
彰化地檢署接獲檢舉，有口罩公司委託未經許可廠商製造醫療用口罩於通路上販售，即組成專案小組偵辦蒐證，由主任檢察官吳怡盈、檢察官朱健福等人指揮調查局彰化縣調查站、桃園市調查處等，並會同彰化縣衛生局等機關，出動檢警調約130人，兵分三路搜索釩泰公司位於台中公司和彰化秀水的工廠，及位於雲林縣的丞威公司，同時傳喚公司負責人及員工共31人到案說明，同時扣得製造口罩機臺、口罩1萬7千片、口罩原料、帳冊、出貨資料等證物。

▲彰化地檢署在查扣口罩原料、帳冊、出貨資料等證物。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）
▲彰化地檢署在查扣口罩原料、帳冊、出貨資料等證物。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）
據了解，釩泰公司所生產「釩泰醫用口罩」，市面上以一包50片280元販售，以每片3.4元價格賣給藥局，並從9月7日至23日之間，委託製造上百萬片口罩，並於市場流通，丞威公司原是生產醫療器材，口罩是這波疫情開始，才購入機台生產口罩。

葉建成說，經查釩泰公司雖是領有製造醫療用口罩許可公司，但該公司為增加口罩產量對外販售牟利，竟委託未有製造醫療用口罩許可的丞威公司製造醫療用口罩，自9月7日至23日止已製造販售約上百萬片口罩。釩泰公司是9月24日後才被徵用口罩加入國家隊，初步調查該批口罩並未混入「實名制」口罩內。


▲彰化地檢署破獲釩泰公司委託未經許可廠商製造醫療用口罩於通路上販售，扣得製造口罩機臺。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）
▲彰化地檢署破獲釩泰公司委託未經許可廠商製造醫療用口罩於通路上販售，扣得製造口罩機臺。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）
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