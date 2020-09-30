《明星3缺1》週年慶就是了不起！特斯拉送給你

鈊象電子旗下知名遊戲《明星3缺1》一年一度週年慶活動將於9月30日正式開跑！本次16週年活動再度邀請到《明星3缺1》年度代言人：綜藝大哥「胡瓜」，拍攝全新宣傳短片，內容描寫在現實生活中快喘不過氣的人對週年慶發出質疑的咆哮「週年慶有甚麼了不起？」；以及婆婆媽媽們對週年慶的引頸期盼，不斷詢問瓜哥「開始了沒啦？」，最後帶出主題「對！明星3缺1週年慶就是了不起！」。情節生動逗趣張力十足，令人過目不忘！這次週年慶活動除了各種好康回饋給玩家以外，最大獎將送出「特斯拉 Tesla Model 3 卡（價值 1,609,900 鑽石）」！堪稱年度最佛心的遊戲！

▲《明星3缺1》週年慶玩奪寶神箭（圖／資料照片）

× ▲《明星3缺1》週年慶玩奪寶神箭（圖／資料照片）

這次《明星3缺1》週年慶活動，除了麻將、撲克、拉霸機、捕魚機等遊戲每日競賽將獲得ｉ幣/鑽石獎勵之外，全新遊戲「奪寶神箭」的競賽總冠軍我們將獲得本次週年慶最大獎「特斯拉 Tesla Model 3 卡」（價值 1,609,900 鑽石）！

奪寶神箭為《明星3缺1》本次週年慶檔期推出的全新射擊類遊戲，遊戲中有疾風、閃電、火焰等特殊弓箭協助玩家高速擊殺BOSS，集滿房間內隨機掉落的皇冠x5即可召喚高倍率大章魚BOSS，擊殺獲得高額獎勵！週年慶期間還有獨家特斯拉怪物出沒，現在馬上登入《明星3缺1》神箭在手，財寶我奪！



▲《明星3缺1》天天抽黃金，天天免費刮（圖／資料照片）

× ▲《明星3缺1》天天抽黃金，天天免費刮（圖／資料照片）

除了競賽獎項大加碼外，最了不起的週年慶當然不能少了各種好康回饋！活動期間只要每天登入《明星3缺1》即可獲得1張摸彩券，完成指定活動任務更將獲得額外摸彩券，天天投，中獎機會更高喔！摸彩活動每天都將抽出台灣銀行幻彩條塊卡(價值$2,500鑽石)，以及多組鑽石、ｉ幣獎項，投入摸彩券越多機會越高，除此之外，每天晚上8點-12點限時發送免費刮刮卡，玩家每人每日可領取1張，頭獎高達100,000ｉ幣！



▲《明星3缺1》週週免費送明星，明星舞台全面5折（圖／資料照片）

× ▲《明星3缺1》週週免費送明星，明星舞台全面5折（圖／資料照片）

為歡慶16週年，活動期間只要登入《明星3缺1》即可獲得每週不同的明星30日套裝以及週年慶稱號「週年狂歡」！鑽石商城也將全面大特價，所有永久明星角色套裝半價優惠，以及鑽石兌換ｉ幣買一送一，回饋超大送到手軟！想要用最潮最了不起的角色上桌摸一圈嗎，僅此一次機會千萬別錯過喔！