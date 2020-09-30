歐德集團榮獲第二屆《金舶獎》前10強肯定

為促進台灣三創十兆服務業產業輸出國際，由中華民國全國商業總會-品牌創新服務加速中心所舉辦的第二屆「金舶獎」，9月29日舉行前10強頒獎典禮，台灣家居業領導品牌「歐德集團」自百大企業中脫穎而出，由江衍欣總經理代表受獎。

▲第二屆「金舶獎」前10強頒獎典禮，歐德集團自百大企業中脫穎而出，由江衍欣總經理代表受獎。（圖／資料照片）

× ▲第二屆「金舶獎」前10強頒獎典禮，歐德集團自百大企業中脫穎而出，由江衍欣總經理代表受獎。（圖／資料照片）

「品牌金舶獎」十大潛力創新服務品牌選拔計畫，意在選出亞洲優質服務業品牌，幫助台灣中小型服務業躍升成為國際型企業，讓台灣品牌成功在全球市場遍地開花。2020年更吸引百大企業參加，經過嚴謹的評選過程，公佈 10大得獎名單，歐德集團是此次唯一獲獎的家具品牌。

▲桃園市長鄭文燦(左)恭喜歐德集團獲金舶獎，開心與江衍欣總經理(右)合影。（圖／資料照片）

× ▲桃園市長鄭文燦(左)恭喜歐德集團獲金舶獎，開心與江衍欣總經理(右)合影。（圖／資料照片）

歐德集團所呈現出的「五力」深受評審青睞，在「創新力」方面，隨時掌握國際脈動，提供兼具設計感與實用性的家具，繼獲IDEA設計大獎、2020再獲A’Design國際設計獎；「品牌力」連續12年獲信譽品牌金獎，也是系統傢俱知名暨理想品牌第一名；「技術力」歐德是業界唯一全系列板材榮獲內政部所頒發的綠建材標章，擁有專業商品研發團隊，因應時代滿足客戶多元需求。「營銷力」及「服務力」除了既有實體門市外，近年來積極建構網路行銷佈局，提供消費者即時服務。未來，隨著人口高齡化，歐德集團致力打造更舒適安全的居住樂齡宅，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。



▲歐德集團江衍欣總經理(右)接受商研院董事長許添財(左)恭賀獲金舶獎。（圖／資料照片）

× ▲歐德集團江衍欣總經理(右)接受商研院董事長許添財(左)恭賀獲金舶獎。（圖／資料照片）

今年因為疫情的關係，使得服務業叫苦連天，但歐德傢俱卻逆向突圍。業界首創：「免費設計、免費到府丈量、三成訂金、五日完工、七成尾款、驗收再付」，就是希望讓消費者享受最好的服務。歐德江衍欣總經理說道: 「歷經十個月淬煉，歐德傢俱獲得金舶獎前十強殊榮，潮進亞洲鏈接世界，再加上商總的三金六化，未來國際舞台等著我們熱情上場，加油！」

▲江衍欣總經理表示歐德集團獲得金舶獎前十強殊榮，潮進亞洲鏈接世界，未來將朝國際舞台努力前進。（圖／資料照片）