法國畢耶99%原鐵牛排鍋　大潤發獨家首賣！集點購新風潮

想煮一桌好料，先要有個好鍋具！耐用、耐高溫、壽命長、導熱快和好清理等都是選鍋必要考慮的重點，「鐵鍋」可說是市售唯一不因高溫而縮短使用壽命的鍋具材質，煎煮炒炸樣樣都能搞定，而來自法國，有近200年歷史的經典畢耶De Buyer廚具，就有含鐵純量最高的99%原鐵平底牛排煎烤鍋，是眾多名廚都指名愛用的首選，想來一場美味饗宴之前，快把這好鍋入手。

畢耶De Buyer廚具受到許多專業主廚愛用，且每款鍋具都兼具美感與性能，完全滿足居家美學生活，而大潤發推出畢耶De Buyer廚具集點換購活動，除獨家引進99%原鐵平底牛排煎烤鍋之外，還有艾菲爾黑軟矽膠烤模、艾菲爾單柄平底鍋、艾菲爾柄調理鍋以及星級主廚不鏽鋼單手鍋、星級主廚萬用鍋、星級主廚雙耳不鏽鋼湯鍋、星級主廚萬用刀和星級主廚輕巧料理刀等，總共9款優質必擁有商品，讓民眾在家就能輕鬆用高檔鍋具煮出美味料理。

畢耶的99%原鐵平底牛排煎烤鍋是選用的純正99.9%鐵鍋，採用超過99%原鐵及低於1%碳製成，雜質率低，且導熱係數為不銹鋼的3倍，使用壽命長，無需面臨頻繁換鍋的窘境；且養鍋也很簡單，避免用洗碗機、肥皂等清洗，盡量不烹煮酸性食物，如有生鏽情況也不要心急，熱水搭配金屬刷具擦拭鏽漬點，就容易清除。



▲艾菲爾旗艦款系列鍋具，包含艾菲爾單柄平底鍋28cm、艾菲爾單柄調理鍋18cm（圖／資料照片）

另外，大潤發還祭出超經典艾菲爾旗艦款系列鍋具，包含艾菲爾單柄平底鍋28cm、艾菲爾單柄調理鍋18cm，以不鏽鋼、鋁金屬等多成層鋼打造的鍋具結合，適用頂尖無接縫技術，100%均勻導熱零死角，無論煎煮炒炸都能均勻加熱食材，讓平凡的料理變的更美味。



▲星級主廚不鏽鋼單手鍋、星級主廚萬用鍋、星級主廚雙耳不鏽鋼湯鍋三款（圖／資料照片）

這次集點換購千萬不要錯過的還有星級主廚耐用鍋系列，全鍋身採用國際AISI 304不鏽鋼，底部加厚、零阻隔傳熱，且鍋體輕巧，有星級主廚不鏽鋼單手鍋、星級主廚萬用鍋、星級主廚雙耳不鏽鋼湯鍋三款可供選擇，能依實際需求找到所愛。



▲集點還能換到星級主廚萬用刀和星級主廚輕巧料理刀（圖／資料照片）

喜愛刀具或烹飪用品，千萬別錯過星級主廚萬用刀和星級主廚輕巧料理刀，高級鋼材一體成形，省力好切不沾黏，以及烘烤必備的艾菲爾黑軟矽膠烤模，通過白金食安認證-40°C冷凍至280°C烘烤都能用，實用性佳。





想要入手好鍋，又不想荷包大失血的話，立即鎖定大潤發推出的集點加價購鍋具活動，消費滿500元可以獲得一點，集滿10點以上，就能用超優惠價格換回米其林主廚御用的夢幻廚具！包括99%原鐵牛排鍋系列、艾菲爾旗艦款系列、星級主廚耐用鍋及星級主廚耐用刀系列等，像99%原鐵牛排鍋系列以市價4.9折、不到千元的的價格就能輕鬆換購回家，星級主廚耐用鍋系列更能以點數直接兌換，一毛都不用多付，實在超划算！

大潤發推出的法國百年工藝米其林御用鍋具集點換購，活動從10月5日起至明年2月7日，想要以優惠價格換到法國百年工藝廚具，享受高品質烹飪時光，就千萬不要錯過這次機會，點數趕快集起來！









集點詳情詳見： https://bit.ly/2GmWJJQ