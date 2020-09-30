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終於補貨！美式賣場爆賣頭皮洗髮精現身 網友讚「必囤」

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-09-30 18:07:17

▲最近有眼尖網友發現，這款美式賣場缺貨已久的隱藏版去屑洗髮精，強勢回歸，而且真的「不一樣」！(圖/資料畫面)
▲最近有眼尖網友發現，這款美式賣場缺貨已久的隱藏版去屑洗髮精，強勢回歸，而且真的「不一樣」！(圖/資料畫面)

最近季節交替忽冷忽熱，再加上平日工作壓力大，導致許多人都有頭皮癢、頭皮屑，或是頭髮容易飄出頭油味等各種頂上困擾。一般的去屑洗髮精雖然能去油去屑，但不是效果不夠持久，隔天馬上又開始臭油頭，就是太過清潔，讓頭皮頭髮過度乾澀，實在讓人困擾不已。



網友們常在社交媒體及社團上，互相交換消費情報資訊，一發現好用產品，立刻好康道相報。其中美式賣場商品向來以CP值高聞名，更有不少期間限定的必買商品，成為許多網友持續關注的焦點。提到去屑洗髮精，經醫師認證的海倫仙度絲，一直都是熱賣多年、許多人第一個聯想到的經典品牌，不過最近有眼尖網友發現，美式賣場缺貨已久的隱藏版海倫仙度絲強勢回歸，而且真的「不一樣」！



▲提到去屑洗髮精，經醫師認證的海倫仙度絲，一直都是熱賣多年、許多人第一個聯想到的經典品牌。這次在美式賣場上架，是外面買不到的歐洲進口版，網友大推「囤起來」！(圖/資料畫面)
▲提到去屑洗髮精，經醫師認證的海倫仙度絲，一直都是熱賣多年、許多人第一個聯想到的經典品牌。這次在美式賣場上架，是外面買不到的歐洲進口版，網友大推「囤起來」！(圖/資料畫面)
有網友表示，最近逛美式賣場時，發現美式賣場賣的竟然是外頭沒有的「歐洲進口版」海倫仙度絲，立刻購入試試，沒想到超好用，有網友立刻詢問「大家覺得歐洲版海倫仙度絲好用嗎?」！貼文發出後，網友紛紛留言讚爆這款歐洲進口版的海倫仙度絲：「法國製！感覺洗頭髮都變優雅了」、「我覺得這個需要囤，太好用了，對很會出油髮質的人洗起來超清爽！洗到我都在笑了」。

▲網友好康道相報，大推法國製的歐洲版海倫仙度絲更好用。(圖/美式賣場社團畫面)
▲網友好康道相報，大推法國製的歐洲版海倫仙度絲更好用。(圖/美式賣場社團畫面)

原來是因為歐洲進口版的海倫仙度絲，需經過歐洲皮膚健康聯盟與英國皮膚健康聯盟認證雙重認證，pH值平衡，且不添加防腐劑、磷酸鹽、石蠟，所以對頭皮更溫和。此外，海倫仙度絲含有專業去屑成分Piroctone Olamine，經實驗證明，能有效去除頭皮上的馬拉瑟菌、同時強化頭皮組織與鎖水，所以洗完頭皮不癢不乾澀。網友大推這款歐洲版的真的超好用，洗了幾天目前頭皮滿舒爽的且頭皮屑的狀況改善很多，真的大推！直誇太厲害。

一些有經驗的網友更表示，海倫仙度絲在美式賣場已經缺貨好一段時間，這次敲碗很久終於補貨上架，而且又是推出歐洲版的，提醒大家非搶一波不可：「終於回來了！等好久」、「肯定又是這批賣完就沒了」、「一定要去囤起來」、「我還不買爆！」



▲只有美式賣場才賣的歐洲進口版海倫仙度絲，經過歐洲皮膚健康聯盟與英國皮膚健康聯盟認證雙重認證，不添加防腐劑、磷酸鹽、石蠟，所以對頭皮更溫和，洗完頭皮不癢不乾澀。(圖/資料畫面)
▲只有美式賣場才賣的歐洲進口版海倫仙度絲，經過歐洲皮膚健康聯盟與英國皮膚健康聯盟認證雙重認證，不添加防腐劑、磷酸鹽、石蠟，所以對頭皮更溫和，洗完頭皮不癢不乾澀。(圖/資料畫面)
 

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