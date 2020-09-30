終於補貨！美式賣場爆賣頭皮洗髮精現身 網友讚「必囤」

最近季節交替忽冷忽熱，再加上平日工作壓力大，導致許多人都有頭皮癢、頭皮屑，或是頭髮容易飄出頭油味等各種頂上困擾。一般的去屑洗髮精雖然能去油去屑，但不是效果不夠持久，隔天馬上又開始臭油頭，就是太過清潔，讓頭皮頭髮過度乾澀，實在讓人困擾不已。

網友們常在社交媒體及社團上，互相交換消費情報資訊，一發現好用產品，立刻好康道相報。其中美式賣場商品向來以CP值高聞名，更有不少期間限定的必買商品，成為許多網友持續關注的焦點。提到去屑洗髮精，經醫師認證的海倫仙度絲，一直都是熱賣多年、許多人第一個聯想到的經典品牌，不過最近有眼尖網友發現，美式賣場缺貨已久的隱藏版海倫仙度絲強勢回歸，而且真的「不一樣」！

▲提到去屑洗髮精，經醫師認證的海倫仙度絲，一直都是熱賣多年、許多人第一個聯想到的經典品牌。這次在美式賣場上架，是外面買不到的歐洲進口版，網友大推「囤起來」！(圖/資料畫面)

大家覺得歐洲版海倫仙度絲好用嗎?

▲網友好康道相報，大推法國製的歐洲版海倫仙度絲更好用。(圖/美式賣場社團畫面)

原來是因為歐洲進口版的海倫仙度絲，需經過歐洲皮膚健康聯盟與英國皮膚健康聯盟認證雙重認證，pH值平衡，且不添加防腐劑、磷酸鹽、石蠟，所以對頭皮更溫和。此外，海倫仙度絲含有專業去屑成分Piroctone Olamine，經實驗證明，能有效去除頭皮上的馬拉瑟菌、同時強化頭皮組織與鎖水，所以洗完頭皮不癢不乾澀。網友大推這款歐洲版的真的超好用，「洗了幾天目前頭皮滿舒爽的且頭皮屑的狀況改善很多，真的大推！」直誇太厲害。



一些有經驗的網友更表示，海倫仙度絲在美式賣場已經缺貨好一段時間，這次敲碗很久終於補貨上架，而且又是推出歐洲版的，提醒大家非搶一波不可：「終於回來了！等好久」、「肯定又是這批賣完就沒了」、「一定要去囤起來」、「我還不買爆！」