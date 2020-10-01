10月來台南　看國慶煙火chill美食！來場肉燥香懷舊之旅

馬上就要進入光輝10月，觀賞國慶煙火成為許多人必備的行程，今年10月10日煙火施放場地選在台南安平漁光島，不少民眾已經安排好兩天一夜的府城懷舊美食之旅，除了巡禮古色古香的各式古蹟、景點之外，在美食之都來趟漫遊小旅行更是不可少。統一麵迎接50週年，今年特別回到老家，偕同花園夜市的攤商、與台南在地知名店家與景點，打造一場府城美食懷舊之旅，民眾不僅可以跟著這次的美食地圖品嚐到創意肉燥麵料理，還可在各處發現許多在地店家跟統一麵合作的蹤跡，來場另類的懷舊尋寶之旅。
起源於1971年的統一麵，是眾多台灣人最熟悉的經典國民泡麵，2020年回到品牌發源地台南，10月1日到11月8日期間舉辦肉燥香料理大賞，特別與花園夜市7家攤商合作10道肉燥麵料理，包含小米超人氣韓國雞蛋糕製作的《肉燥麵夾心雞蛋糕》、陳大民麻辣鴨血開發的《麻辣綜合肉燥香拌麵》，還有30多年老字號天王牛排製作的《牛排佐肉燥香拌麵》，以及台南發跡的法貝客可麗餅所研發的《肉燥香玉米/鮪魚可麗餅》，其他店家還有黃家鱔魚意麵的《香炒鱔魚/花枝肉燥麵》、饌爺起司炒泡麵《燻雞培根起司炒肉燥麵》及四草蚵仔煎《肉燥香蚵仔麵煎》《鮮蚵肉燥海鮮湯麵》。
除了經典必訪的花園夜市之外，喜歡在夜晚小酌一番的民眾，也可以選擇來趟很有老屋小酒館人文情調的Bar TCRC前科累累俱樂部，這家店曾入選亞洲Top 50最佳酒吧，特別結合統一麵開發了「蘇格蘭沒有蛋」料理，搭配特製的橘姬調酒，只要在活動期間點餐聯名料理，就贈送與台南老舖【合成帆布行】聯名的紀念杯墊。
住宿部分，坐落於台南中西區宮後街的「想起旅宿」，不同於一般主題式旅館，外觀構築起老屋的靈魂，一層樓一房型的格局設計，老傢俱、天井、小閣樓、長廊、紅磚牆都可看得出時光堆疊的紋理，來到這裡就像是來到台南生活，民宿老闆不僅在民宿內擺設統一麵50週年小展覽，活動期間入住還可獲得與台南老舖【合成帆布行】聯名的復古帆布袋。
來到台南，怎麼可以不去探訪孔廟。走進孔廟對面的府中街，再轉入當地人俗稱的柱仔巷內，就可以看到總是人潮絡繹不絕的「保哥黑輪」店，超人氣招牌料理肉燥炒泡麵是許多學生打牙祭的銅板美食，看似簡單的肉燥麵，加上現煮的什錦配料，擺盤後看起來料多味美、香氣逼人。此外，1983年建成的大台南觀光城，彷彿走進時光隧道的老市場，「觀光城雪乳冰」就隱身在這裡，早期只賣冰品、花生湯、關東煮的生意，後來因為試賣泡麵打響名號，一碗肉燥泡麵+蛋，配上甜不辣、搭配一杯古早味紅茶，滿滿的懷舊滋味。
統一麵這次以聯名料理為出發，並結合台南在地經典店家、景點聯名，就是希望透過活動帶更多人來台南漫遊，10月適逢雙十連假，若你還沒決定目的的話，不妨來台南漁光島看國慶煙火，跟著肉燥麵品嘗更多經典又創意的料理，還能感受台南經典古都的懷舊魅力喔 。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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