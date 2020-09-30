▲ 米其林、PChome 全自動 O2O 電商購胎平台 10 月上線，主打一鍵式體驗

台灣米其林與 PChome 雙領導品牌聯手開發了全台首個「一鍵式輪胎電商銷售機制」，即將讓 O2O 購胎平台進入真正的「全自動時代」。

PChome「米其林馳加旗艦館」於 2019 年中正式上線，台灣米其林隨即啟動蒐集廣大用戶的意見，並從中了解到電商消費者在網上購買輪胎時，除了價格外，更重視購胎操作的便利性與時間安排的彈性。根據調查，在現今的電商購胎環境下，消費者仍須按地區前往相對應賣場購買輪胎，並等候客服人員聯絡，方能預約安裝時間。一來一往的流程降低了電商購胎的操作便利性與購買友善度。因此，台灣米其林與 PChome 聯手，推出全新一鍵式輪胎電商銷售機制。

PChome「米其林馳加旗艦館」將於 2020 年 10 月 1 日正式導入一鍵式銷售機制，全面轉換為真正的全自動 O2O 賣場，成為全台首個提供一鍵式購胎服務的電商平台。消費者於 PChome「米其林馳加旗艦館」購買輪胎時，僅須決定欲購買的胎款並選擇安裝店家與期望安裝時段，系統將自動配對資訊、完成預約，且透過簡訊發送確認訊息。全部購胎流程在同一頁面，一鍵完成，消費者無須被動等待客服人員聯絡，或擔心因為忙碌漏接電話。