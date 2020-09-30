▲ Porsche Taycan 一路向西，擔任 24 小時利曼賽事前導車

德國 Porsche Carrera Cup 於（2020/9/19 - 20）展開賽事，在這場利曼 24 小時耐久賽季的揭幕賽中出現了一部全新賽事安全前導車 – 保時捷 Taycan，並且正式西行，往薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe）邁進。
作為讓人印象深刻的全新賽季開端，保時捷於薩爾特賽道舉辦了為時 45 分鐘的德國 Porsche Carrera Cup 開幕賽事；本次為德國參賽選手今年首度回到該賽道，並與來自法國 Porsche Carrera Cup 參賽選手一同較勁。
本賽事對於主辦單位、車隊抑或是車迷而言均意義非凡，歸因於今年為保時捷首次於這場耐久賽事奪冠的五十周年。所有參賽的保時捷 911 GT3 Cup 賽車都由拖運車送抵賽道，然而本次賽事的安全前導車 – 保時捷 Taycan 則係由德國行經一般道路開往薩爾特賽道。
此趟旅程起點位於德國的保時捷總部 Bietigheim-Bissingen，並且在德國保時捷總裁 Alexander Pollich 的祝福下啟程。首站造訪的，是位於霍肯海姆賽道（Hockenheim）的 Porsche Experience Centre，Porsche Carrera Cup 賽事每年至少有一站會在此舉辦，如今，此賽道更迎來這部全新的賽事安全前導車。保時捷 Taycan 於霍肯海姆賽道進行數圈的暖身後，隨即踏上了西進法國的旅程。此趟寂靜無聲之旅，無論是在鄉間道路、高速公路乃至於穿越鄉林，總是會引起其他駕駛者的注意；擁有黑、紅、白色的賽車塗裝，以及車頂裝配警示燈的車，更非常日所見。
然而，更讓人印象深刻的，是本車驚豔的性能表現：最大馬力達 680 PS（500 kW；Taycan Turbo：綜合功率消耗量 28.0 kWh/100 km；綜合二氧化碳排放量 0 g/km；08/2020），使其在 3.2 秒便可完成百公里加速。如此優異的性能表現，不但在賽道上得以與其他賽車並駕齊驅，高達 400 km 的續航里程，以及高度的行路舒適性，使得這輛由保時捷所打造的首款純電跑車能夠成為一部盡享歐陸壯闊風景的長途旅行用車。
此外，由保時捷合作夥伴 Ionity 所建造的高功率充電設施，都得以在高速公路上尋得；藉由 800V 的科技技術，只需要享用一杯咖啡的時間，便可讓保時捷 Taycan 完成旅途所需的電量。
這部保時捷 Taycan，在法國蔚藍的天空下，以平緩的山丘為背景，向著太陽自信地前進。著名香檳區的首批葡萄園很快便進入眼簾，然而，對於車迷而言，這個地區有著令人更為印象深刻的原因，那便是自 1926 年 – 1966 年，蘭斯-格村（Reims-Gueux）賽道與利曼賽道一樣，都是世界上最重要的賽車勝地之一，甚至一級方程式賽車也曾在這些鄉村道路上爭奪冠軍。
如今，設置於此的維修區、看臺以及記分板都分別有著不同程度的失修狀況，卻也在在提醒著人們賽車運動曾經在此地度過了無比輝煌的時代。保時捷 Taycan 為未來主義設計的縮影，然而，其低扁的車尾輪廓以及經典的賽車塗裝，卻巧妙融入了此環境，畢竟，潛藏於內的賽車 DNA，是永垂不朽的。
第二天早上，保時捷 Taycan 隨即前往巴黎，並且在日出時分，便在巴黎蒙馬特（Montmartre）的狹窄街道上，抵達聖心大教堂（Basilica Sacré-Cœur）；隨後前往香榭麗舍大道（Champs-Élysées），並且在或許是世界上最著名且最小型的「賽道」- 凱旋門（Arc de Triomphe）快速繞行。
趁著巴黎街頭即將進入交通尖峰時刻，保時捷 Taycan 再度踏上旅途，當巴黎街道的天際線從後視鏡消失之際，隨即映入眼簾的，是筆直、看不見盡頭的鄉間道路，並且一路穿越法國中部的美麗田野與森林；握著保時捷 Taycan Turbo 的方向盤，本車寂靜又充滿力量地吞噬著前方道路，提供了駕駛者前所未有的駕馭樂趣。
保時捷 Taycan 來到位於盧瓦河畔拉沙爾特（La Chartre-sur-le-Loir）市鎮的 Hotel de France 進行拍攝，此為一間以服務利曼賽事期間的參賽選手而聞名的飯店。此地也是保時捷的經典畫面回顧之一，為 1970 年由 Derek Bell 及 Jo Siffert 所駕駛、且奪得當年利曼冠軍的 Porsche 917 LH 賽車，平靜地停放在 Hotel de France 前，等待運送到賽道，準備開始長達 24 小時的耐久征戰。
Taycan 最終抵達保時捷的第二家鄉 – 利曼，自 1970 年於此賽道奪下首個冠軍後，品牌已在此奪魁超過 19 次，此紀錄比任何品牌都多。歷經長達 800 km 以上的利曼賽事歷史文化之旅，此刻位於 Porsche Centre Le Mans 的保時捷 Taycan，已交付德國 Porsche Carrera Cup 的專案經理 Hurui Isaak 手中。
如同每一部保時捷跑車，Taycan 在賽道、以及一般道路上所能提供的駕馭感受無異，自行李廂取出香檳後，利曼賽事便在保時捷 Taycan 的首次上陣下，順利展開。