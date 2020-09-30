影／中秋烤肉健康吃！中醫師教大家做「養生醃肉醬」

中秋節烤肉也可以吃得很健康！YouTube頻道「扶原中醫」除了常分享養生知識以外，也常分享養生料理影片。
中秋節烤肉總是大魚大肉，燻烤瀰漫的味道，讓人深感負擔，他們分享「中藥醃肉醬」作法，讓烤肉也可以吃得很健康！影片中也同時分享健康無負擔的「台式炭烤豬肋排」、「燒烤雞肉串」做法，以及去油膩、消脂的「洛神荷葉茶」，光聽就讓人垂涎三尺，快來一起看看怎麼製作吧！
【 中藥醃肉醬 】
需要材料：當歸、黃耆、甘草、桂皮 各7.5克，大茴香、小茴香、豆蔻、丁香、陳皮 各2克，八角4克。
製作方法：先用冷水沖洗中藥材後，將零零散散的中藥材如茴香、八角放進布包中，藥材洗好之後過濾藥材。放入鍋內用大火煮沸後，調至中小火熬煮20分鐘，之後熄火靜置放涼，再用大火煮沸後，調至中小火熬煮15分鐘，悶著放涼後醃肉醬就完成了！（※小撇步：熬煮完的醬汁，可以再加入幾匙的醬油，增加味道，接著就可以拿來醃任何你想醃製的肉品。）
【 台式炭烤豬肋排 】
需要材料：
- 豬肋排 500 公克、洋蔥半顆、各式硬蔬菜。
製作方法：
- 豬肋排可以整排或者是切塊放入中藥醃肉醬中，放入冰箱內至少醃製24小時讓它充分入味。
- 先將半顆洋蔥切細絲，在鍋內加入一大匙油、接著放入洋蔥絲，五大匙醃肉醬汁、30克的水，之後將豬肋排放入，用小火燉煮30分鐘。
- 接著拿出烤盤，將蔬菜擺盤之後，將滷好的豬肋排放入盤中，送入烤箱內，溫度220度，烤約10-15分鐘即可。
【 燒烤雞肉串 】
需要材料：
- 雞里肌 400 公克、蔥、小番茄、玉米筍適量。
製作方法：
- 雞里肌或者也可以選擇雞胸肉，只要在烤之前放到醃肉醬裡即可，約料理前醃製10-15分鐘即可。
- 將雞里肌和其他食材切成等比大小，串至竹籤上，放入烤箱設置220度，烤約10分鐘，肉色轉白即可出爐。
【 洛神荷葉茶 】
需要材料：荷葉 2-3錢、洛神花 1-5錢、山楂 1.5錢、決明子 2-3錢、烏梅 1錢、陳皮 2錢、甘草 2.5錢。
製作方法：用800-1000cc的水共煮，水沸後關火，再悶15分鐘，去渣後即可飲用。
今年中秋節不妨嘗試看看養生路線，在家就能做出美味又養生的健康料理。（影音編輯：謝美伶)