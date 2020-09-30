▲ 古典美學層峰休旅，小改款 Bentley Bentayga 1080 萬起正式上市

全新 Bentayga 作為品牌「Beyond 100」策略一環的首款代表作品，集結 BENTLEY 的百年造車工藝，並結合工匠畢生精粹、現代化科技、更強大的人因豪華舒適與實用便利。

×

新世代設計展現頂級運動休旅風範

×

×

×

更富現代科技的豪華古典座艙

×

×

×

×

×

×

在效能與性能中達到平衡

×

×

×