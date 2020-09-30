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古典美學層峰休旅，小改款 Bentley Bentayga 1080 萬起正式上市

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calendar_today2020-09-30 22:55:01

古典美學層峰休旅，小改款 Bentley Bentayga 1080 萬起正式上市
▲ 古典美學層峰休旅，小改款 Bentley Bentayga 1080 萬起正式上市

全新 Bentayga 作為品牌「Beyond 100」策略一環的首款代表作品，集結 BENTLEY 的百年造車工藝，並結合工匠畢生精粹、現代化科技、更強大的人因豪華舒適與實用便利。



新世代設計展現頂級運動休旅風範


全新 Bentayga 渾圓霸氣的身形以大量全新鈑件打造，車側前葉子板內縮 10mm 加深線條立體感，再以更為大膽地肌肉線條勾勒，與全新直立式網格柵水箱設計，不僅散發運動休旅所訴求的強烈跑格，更融合簡潔的現代美學。氣勢磅礴的車頭設計，彰顯 Bentayga 蘊藏的性能實力，搭配水晶切割設計矩陣式先進 LED 頭燈，Bentley 也首次為 Bentayga 採用具備加熱和清潔功能的擋風玻璃雨刷設計，透過 22 個清洗噴嘴配置，提供駕駛即便在惡劣環境下，也能保有清晰的駕駛視野。

此外，不僅車尾門、橢圓尾燈融入新的設計元素，車牌位置與車尾保桿融為一體，使得上方的「BENTLEY」字樣更加醒目，排氣尾管也採更寬大的橢圓分離設計，為了進一步提升車輛動態駕馭表現，後輪輪距增加 20mm，使整體外型輪廓更具氣勢。在外觀車色上，全新 Bentayga 也新增兩款配色選擇，其中以 EXP 10 Speed 6 概念車打造的，富有金屬光澤的碧璽綠（Viridian），另一款則為奢華優雅的銀彩白（Patina），同時也提供極具現代風範的亮黑套件（Blackline Specification），透過大量個性化黑色設計元素替代鍍鉻飾件。

更富現代科技的豪華古典座艙

Bentayga 車室內裝以全新設計更講求使用者日常需求機能為設計導向，不僅方向盤、中央控台、冷氣出風口、儀錶板、車門飾板以全新風格打造，顧及車內乘客與駕駛的呼吸道健康，並標配全新氫氧離子空氣淨化機，同時，也是首款導入飾板設計的車型，並擁有兩款全新的直紋木飾板，分別為 Koa 和 Crown Cut Walnut；同步，也提供增添全新縫紉工法的米勒套件。而在講求靈活多變的空間運用，除標配五人座，也提供四人座（後座獨立雙人）與三排七人座配置。五人座配置上，不僅椅背角度傾斜較前代提升，也可選配通風舒適套件座椅功能，並提供對比縫線與菱格縫線等多樣客製化選擇，而四人座配置上，膝部空間較前代不僅增加 30mm，當椅面處於傾斜位置時，還可再增加 100mm 的膝部空間。

控台中央由全新 10.9 吋觸控螢幕取代下，過往經典的牛眼式冷氣出風口設計也改以融入精密雕刻的設計呈現，且整合螢幕其中的全新升級導航系統，更提供強大的圖資功能，隨車主輸入指定地址或目標興趣地點後，系統便可呈現 3D 街景、衛星地圖與抬頭顯示功能，且抬頭顯示功能還可即時為駕駛顯示導航方向、路況、目的地名稱、地點等資訊。在講求更為便利的使用，全新 Bentayga 標配無線 Apple CarPlay，以及 Android Auto 系統，且車主透過車內 USB- Type C 連接阜連接智慧手機，也可將手機資訊即時傳送到控台中央的螢幕使用，且在控台下方的收納空間，亦提供無線充電裝置。

駕駛儀錶顯示幕採用和 Continental GT 同樣設計，透過車主個人化使用切換，提供融合優雅與現代的經典與全屏的模式選擇，經典模式下，螢幕將顯示包括車速錶和模擬傳統指針的時速和轉速錶，而全屏模式下，右側的模擬錶盤將被替換為地圖及媒體信息。此外，音響系統方面，全新 Bentayga 提供兩款音響系統供選擇，過往提供選配，此次改為標配具有非凡鑑賞品質的 Bentley 專屬音響（Bentley Signature Audio）擁有 12 個揚聲器，功率為 590 瓦，也可選配輸出功率為 1,780 瓦，揚聲器格柵採用全新設計，並兼具照明功能的 Naim，擁有約 20 個揚聲器，包括內置於前排座椅的兩個低音揚聲器（active bass speaker），以及分別安裝駕駛艙前部和中部的超高音揚聲器（Super-Tweeters），提供 8 種強大音效模式。

採用革新科技與創新設計，將舒適暢意的駕馭體驗提升至全新高度，全新 Bentayga 後座同步搭載專為後排乘客專屬打造多功能觸控式遙控裝置（TSR）。5 吋觸控顯示螢幕搭載四核心處理器和 1GB 記憶體，進一步提高其整體性能。該裝置可調整包括後排座椅加熱與按摩，多媒體系統、車輛資訊、氣氛燈和車頂遮陽簾配置。

在效能與性能中達到平衡

全新改款的 Bentayga 所搭載的 V8 引擎，採排氣量 4.0 升 32 氣門配備雙渦輪增壓系統，兼具澎湃運動性能與出色的燃油經濟表現，透過八速自排變速箱傳遞，提供 550PS 最大馬力與 770Nm 峰值扭力，0 到 100 公里加速僅需 4.5 秒，最高極速上看 290km/h。不僅如此，全新 Bentayga 搭載先進的汽缸間歇休止功能，在高速巡航狀態下，系統可自行偵測並關閉四個汽缸，使得 Bentayga 滿油擁有 733 公里續航里程。

全新Bentayga提供「BENTLEY動態駕駛」系統（Bentley Dynamic Ride）的選配，這也是世界上首先採用 48 伏系統的電子主動式側傾控制技術，透過系統主動偵測調整，且後輪輪距離增加了 20mm 的情況下，仍可擁有靈敏的轉向反應與精準的駕控體驗。當車輛過彎時，系統可以通過反作用力即時反向橫向傾斜力，確保最大的輪胎觸地面積，從而實現傲視同儕的座艙穩定性與提升舒適性。

全新 Bentayga 作為品牌「Beyond 100」策略一環的首款代表作品，集結 BENTLEY 的百年造車工藝，並結合工匠畢生精粹、現代化科技、更強大的人因豪華舒適與實用便利。




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