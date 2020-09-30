▲ 古典美學層峰休旅，小改款 Bentley Bentayga 1080 萬起正式上市

全新 Bentayga 作為品牌「Beyond 100」策略一環的首款代表作品，集結 BENTLEY 的百年造車工藝，並結合工匠畢生精粹、現代化科技、更強大的人因豪華舒適與實用便利。
全新 Bentayga 渾圓霸氣的身形以大量全新鈑件打造，車側前葉子板內縮 10mm 加深線條立體感，再以更為大膽地肌肉線條勾勒，與全新直立式網格柵水箱設計，不僅散發運動休旅所訴求的強烈跑格，更融合簡潔的現代美學。氣勢磅礴的車頭設計，彰顯 Bentayga 蘊藏的性能實力，搭配水晶切割設計矩陣式先進 LED 頭燈，Bentley 也首次為 Bentayga 採用具備加熱和清潔功能的擋風玻璃雨刷設計，透過 22 個清洗噴嘴配置，提供駕駛即便在惡劣環境下，也能保有清晰的駕駛視野。
Bentayga 車室內裝以全新設計更講求使用者日常需求機能為設計導向，不僅方向盤、中央控台、冷氣出風口、儀錶板、車門飾板以全新風格打造，顧及車內乘客與駕駛的呼吸道健康，並標配全新氫氧離子空氣淨化機，同時，也是首款導入飾板設計的車型，並擁有兩款全新的直紋木飾板，分別為 Koa 和 Crown Cut Walnut；同步，也提供增添全新縫紉工法的米勒套件。而在講求靈活多變的空間運用，除標配五人座，也提供四人座（後座獨立雙人）與三排七人座配置。五人座配置上，不僅椅背角度傾斜較前代提升，也可選配通風舒適套件座椅功能，並提供對比縫線與菱格縫線等多樣客製化選擇，而四人座配置上，膝部空間較前代不僅增加 30mm，當椅面處於傾斜位置時，還可再增加 100mm 的膝部空間。
全新改款的 Bentayga 所搭載的 V8 引擎，採排氣量 4.0 升 32 氣門配備雙渦輪增壓系統，兼具澎湃運動性能與出色的燃油經濟表現，透過八速自排變速箱傳遞，提供 550PS 最大馬力與 770Nm 峰值扭力，0 到 100 公里加速僅需 4.5 秒，最高極速上看 290km/h。不僅如此，全新 Bentayga 搭載先進的汽缸間歇休止功能，在高速巡航狀態下，系統可自行偵測並關閉四個汽缸，使得 Bentayga 滿油擁有 733 公里續航里程。