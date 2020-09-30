▲ Lexus 再度贊助臺北時裝周，完整活動表曝光

Lexus 繼 2019 年後，今年再度和臺北市政府及 VOGUE 聯手舉辦台灣重量級時尚盛事 -《2020臺北時裝週X VOGUE Fashion's Night Out 臺北時尚不夜城》，從 9/25-10/31 一連串精彩活動不間斷。
2020臺北時裝週
《臺北時裝週》此次的主題以【Re】結合了 RE:CONNEXT 重新連結，建構人際也復甦產業，思考後疫情時代時尚的下一步，從反思中，我們如何利用時尚創意的力量，放眼未來。
臺北時裝週設計師快閃店
《2020臺北時裝週》為邀請全民一同感受時尚魅力，除了舉辦精彩的系列活動外，特別於 Bellavita 寶麗廣場三樓，打造期間限定的設計師快閃店，樓高 4 米、佔地百餘坪寬敞大器的挑高空間，搭配時髦傢俱擺設及採用頂級石材裝潢，創造精緻奢華的裝潢設計風格，此外更獨家集結設計師服飾與配件，也結合各項生活風格品牌進駐，創造多元複合式的時尚購物體驗。
為讓《2020臺北時裝週》更豐富，Lexus 更於快閃店全台獨家展設，全球僅能在東京、杜拜、紐約 Lexus 品牌概念店-Intersect by Lexus 中，品味鑑賞的 Crafted For Lexus 精品，以及 Lexus LY650 快艇模型、Lexus F SPORT Roadbike 等吸睛設計。除此之外，Lexus 也特別於 9/30 至 10/18 在 Bellavita 松仁東門側展出全新發表 Lexus LC Convertible。
科幻信義街區 打造香提 AR 樂園
除了精彩的實體活動外，今年《臺北時裝週》應用最新 AR 科技，提出全新沉浸式 AR 互動體驗平臺──AR Plaza 首度亮相，9/25- 10/18 於信義威秀至香堤大道廣場，全長 800 米的香堤大道屆時將蛻變為充滿未來感的香堤科幻市集。民眾只需下載 APP，掃描設置於香堤廣場兩側的 AR 光標籤，透過光標籤技術感應便會跳出AR街頭虛擬場景，在空間濾鏡裡置入臺北時裝週相關 ICON 和視覺，同時整合 Lexus LC Convertible 精美形象圖和車型廣告、時裝週活動訊息與各時尚快閃店資訊。同時也打造【VOGUE華茲測驗】遊戲，蒐集隱藏彩蛋且完成指定遊戲贏得勝利，即可得到 AR 優惠券、兌換 Lexus 精美精品及 VOGUE 周邊商品和 10/17 限量時尚大秀門票，獨特新潮的 O2O 互動體驗遊戲為城市藝術創造新話題，感受虛實交錯的有趣體驗。
眾星百模齊聚
倍受期待的壓軸時尚秀，將於 10/17 登場，邀請國內新銳設計師及國際矚目的臺灣設計師品牌，動員百位名模於臺北市政府廣場，展演 2021 春夏作品，結合創新數位藝術與流行音樂元素，邀請市民共襄盛舉，讓世界看見臺北新時尚的強力崛起。本次大秀特別打造呼應【Re:PLAY】主題的琴鍵造型舞臺，搭配絢麗的燈光效果，讓信義區街頭搖身一變成時尚伸展臺，秀場上運用絢麗的燈光效果與巨型投影轉播，並動員全臺知名模特兒經紀公司與邀請登上《VOGUE》封面的國際級超模齊聚支持。
堪比三金等級的星光大道陣容也在記者會上首次揭露，無論是林宥嘉、吳卓源等，今年參與響應的知名藝人包括鳳小岳、曾之喬、吳映潔等數十位明星都將穿著《2020臺北時裝週》主題 T-shirt 打造的時尚造型。
此外，Lexus 也將於紅毯帶來最新改款的潮流轎跑 IS 在臺灣首度公開亮相，也為所有觀眾準備了 LC Convertible 、RC F Track Edition等個性車款。並特別安排全新改款 NX 作為星光座駕接送潮星超模。
《2020臺北時裝週》完整活動一覽表
日期
主要活動
地點
開放/營業時間
【Re:PLAY 臺北時尚不夜城】
|9/25(五)-10/18(日)
|香堤時尚市集
La Plaza AR體驗
|信義區香堤廣場
|香堤市集: 營業時間13:00至20:00
LA Plaza : 開放場地，民眾皆可自由參加
|9/30(三)-
10/31(六)
|設計師時尚限定店
|BELLAVITA 3F
|週日至週四 10:30 - 22 :00
例(國定)假日前10:30 - 22:30
|9/26(六)
|社群名人風格學院
|大稻埕永樂四樓
T Fashion時尚基地
|2020-09-26(六) 12:00 ~ 18:00
活動詳情與報名辦法，請參閱活動網站
|10/3(六)
|白晝玩東區
街頭時尚秀
|Sogo復興店1F前廣場
|16:00-18:00
開放場地，民眾皆可自由參加
|10/4(日)
|UNI-FORM
中性制服時尚秀
|信義區香堤大道北段
|開放場地，民眾皆可自由參加
|10/5(一)
|時裝設計新人獎
|臺北松山文創園區
|活動詳情與報名辦法，請參閱活動網站
|10/10(六)-10/11(日)
10/17(六)-10/18(日)
|香堤時尚市集
新秀舞臺
|信義區香堤中央廣場
|香堤市集: 營業時間13:00至21:00
10/17(六)響應時尚大秀延長營業至22:00
新秀舞臺: 營業時間13:30-19:30一天4場
|10/13(二)
|國際時尚論壇
|101獨一文創
|10:30-15:40，9/30起免費報名
活動詳情與報名辦法，請參閱活動網站
|10/17(六)
|臺灣&國際新銳設計師品牌時尚秀
|臺北市政府前廣場(市府路)
|17:00-21:00
*憑邀請函入場，市府路與松智路特別規劃民眾圍觀區，歡迎民眾共享盛舉近距離觀賞時尚大秀