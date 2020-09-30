▲ Lexus 再度贊助臺北時裝周，完整活動表曝光

Lexus 繼 2019 年後，今年再度和臺北市政府及 VOGUE 聯手舉辦台灣重量級時尚盛事 -《2020臺北時裝週X VOGUE Fashion's Night Out 臺北時尚不夜城》，從 9/25-10/31 一連串精彩活動不間斷。

（左起）Vogue 董事總經理 CM，台北市政府副市長蔡炳坤，藝人鬼鬼及吳卓源，文化部文創發展司副司長 陳芝儀，Lexus 部長王立仁出席 2020 臺北時裝週 X VOGUE FNO 記者會。

× （左起）Vogue 董事總經理 CM，台北市政府副市長蔡炳坤，藝人鬼鬼及吳卓源，文化部文創發展司副司長 陳芝儀，Lexus 部長王立仁出席 2020 臺北時裝週 X VOGUE FNO 記者會。

2020臺北時裝週

《臺北時裝週》此次的主題以【Re】結合了 RE:CONNEXT 重新連結，建構人際也復甦產業，思考後疫情時代時尚的下一步，從反思中，我們如何利用時尚創意的力量，放眼未來。





臺北時裝週設計師快閃店





《2020臺北時裝週》為邀請全民一同感受時尚魅力，除了舉辦精彩的系列活動外，特別於 Bellavita 寶麗廣場三樓，打造期間限定的設計師快閃店，樓高 4 米、佔地百餘坪寬敞大器的挑高空間，搭配時髦傢俱擺設及採用頂級石材裝潢，創造精緻奢華的裝潢設計風格，此外更獨家集結設計師服飾與配件，也結合各項生活風格品牌進駐，創造多元複合式的時尚購物體驗。



設計師快閃店，Lexus 展示區域。

× 設計師快閃店，Lexus 展示區域。

為讓《2020臺北時裝週》更豐富，Lexus 更於快閃店全台獨家展設，全球僅能在東京、杜拜、紐約 Lexus 品牌概念店-Intersect by Lexus 中，品味鑑賞的 Crafted For Lexus 精品，以及 Lexus LY650 快艇模型、Lexus F SPORT Roadbike 等吸睛設計。除此之外，Lexus 也特別於 9/30 至 10/18 在 Bellavita 松仁東門側展出全新發表 Lexus LC Convertible。



LC Convertible 展車至 10 月 18 日。

× LC Convertible 展車至 10 月 18 日。

科幻信義街區 打造香提 AR 樂園





除了精彩的實體活動外，今年《臺北時裝週》應用最新 AR 科技，提出全新沉浸式 AR 互動體驗平臺──AR Plaza 首度亮相，9/25- 10/18 於信義威秀至香堤大道廣場，全長 800 米的香堤大道屆時將蛻變為充滿未來感的香堤科幻市集。民眾只需下載 APP，掃描設置於香堤廣場兩側的 AR 光標籤，透過光標籤技術感應便會跳出AR街頭虛擬場景，在空間濾鏡裡置入臺北時裝週相關 ICON 和視覺，同時整合 Lexus LC Convertible 精美形象圖和車型廣告、時裝週活動訊息與各時尚快閃店資訊。同時也打造【VOGUE華茲測驗】遊戲，蒐集隱藏彩蛋且完成指定遊戲贏得勝利，即可得到 AR 優惠券、兌換 Lexus 精美精品及 VOGUE 周邊商品和 10/17 限量時尚大秀門票，獨特新潮的 O2O 互動體驗遊戲為城市藝術創造新話題，感受虛實交錯的有趣體驗。





眾星百模齊聚





倍受期待的壓軸時尚秀，將於 10/17 登場，邀請國內新銳設計師及國際矚目的臺灣設計師品牌，動員百位名模於臺北市政府廣場，展演 2021 春夏作品，結合創新數位藝術與流行音樂元素，邀請市民共襄盛舉，讓世界看見臺北新時尚的強力崛起。本次大秀特別打造呼應【Re:PLAY】主題的琴鍵造型舞臺，搭配絢麗的燈光效果，讓信義區街頭搖身一變成時尚伸展臺，秀場上運用絢麗的燈光效果與巨型投影轉播，並動員全臺知名模特兒經紀公司與邀請登上《VOGUE》封面的國際級超模齊聚支持。



凱渥名模出席出席 2020 臺北時裝週 X VOGUE FNO 記者會，展演臺灣新銳設計服裝。

× 凱渥名模出席出席 2020 臺北時裝週 X VOGUE FNO 記者會，展演臺灣新銳設計服裝。

堪比三金等級的星光大道陣容也在記者會上首次揭露，無論是林宥嘉、吳卓源等，今年參與響應的知名藝人包括鳳小岳、曾之喬、吳映潔等數十位明星都將穿著《2020臺北時裝週》主題 T-shirt 打造的時尚造型。



此外，Lexus 也將於紅毯帶來最新改款的潮流轎跑 IS 在臺灣首度公開亮相，也為所有觀眾準備了 LC Convertible 、RC F Track Edition等個性車款。並特別安排全新改款 NX 作為星光座駕接送潮星超模。



《2020臺北時裝週》完整活動一覽表



