每天和被窩難捨難分？10個小技巧讓你一起床就精神飽滿

隨著中秋連假結束，季節也步入晚秋，天氣多變化、早晚溫差明顯，每天早晨起床也成了一件不容易的苦差事。正所謂「一日之計在於晨」，從大清早就把頭腦和身體喚醒可是很重要的，外國網站《BrightSide》整理了一些實用提神小技巧，一起來看看吧！

▲起床後做些簡單的伸展運動，能夠在腦中釋放內啡肽，讓你擁有較好的情緒。（圖／翻攝自Unsplash）