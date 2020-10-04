每天和被窩難捨難分？10個小技巧讓你一起床就精神飽滿

隨著中秋連假結束，季節也步入晚秋，天氣多變化、早晚溫差明顯，每天早晨起床也成了一件不容易的苦差事。正所謂「一日之計在於晨」，從大清早就把頭腦和身體喚醒可是很重要的，外國網站《BrightSide》整理了一些實用提神小技巧，一起來看看吧！
＃不要賴床
鬧鐘響了就起床是開啟每一天的最好第一步，因為賴床只能換得零星的貪睡時間，反而會讓你更加精神渙散，對你恢復疲勞並沒有幫助。
＃起床後喝一杯水
每天最好的第一杯飲料就是白開水，無論你喜歡喝咖啡或茶，起床都應該先喝杯白開水，能讓你更加恢復能量。
＃整理床鋪
起床後整理床鋪，可以讓你簡單快速完成一件家務，看到整齊的床鋪也能帶來小小的成就感，新的一天由這裡開始，豈不是很好嗎？
＃打開燈
人類不是夜行動物，起床後就應確保房間內光線充足，無論是自然的陽光或是電燈。因為待在光線昏暗的房間，容易讓人覺得昏昏欲睡。
＃簡單的伸展運動
當人入睡時，無可避免的肌肉會發生某種形式的僵硬。簡單做一些伸展運動，能夠在腦中釋放內啡肽，讓你擁有較好的情緒。
＃吃早餐
由於現代人生活忙碌，許多人會跳過吃早餐的時間，直接趕去上班。但其實，好好吃頓早餐能夠給你更多精力，節省下吃早餐的時間往往是得不償失。
＃吃黑巧克力
如果想在早餐後或上班途中吃點零食，請嘗試一些黑巧克力。它充滿鐵，可以為紅血球提供氧氣，並防止你感到疲倦。
＃戶外運動
除了上面提到的簡單伸展運動，如果你是位運動型的人且早晨時間較充裕，走出戶外活動、像是晨跑一下，可以更好的甦醒你的頭腦和身體。
＃與其他人對話
試著與鄰居、同事、或甚至是早餐店的老闆、同桌用餐的客人，進行簡單的對話，即便只是打個招呼，都能夠幫助你整個人運轉起來，心情也會變好。
＃相信自己
許多人賴床、在早上精神不濟已經變成一種習慣，其實有時候你只是需要告訴自己，「我是一個可以早起的人」，相信自己能夠做到，正向思考能夠幫助更好的開始每一天。（編輯：倪浩軒）