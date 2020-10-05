入境超帶菸酒　財政部修正罰鍰基準

財政部今（5）日表示，為了遏止入境旅客違規攜帶超量菸酒，修正發布「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」第45點第1項第3款規定，入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量，且未依未規定向海關申報者，相關罰鍰計算基準。相關規定將自明年元月1日起實施。
財政部表示，首先是提高捲菸之罰鍰基準，由現行按捲菸每條（2百支）處新臺幣（下同）5百元罰鍰，修正提高為每條處1千元罰鍰。其次是增列非葉捲雪茄菸之罰鍰基準，現行每25支雪茄處4千元罰鍰，並未按葉捲雪茄菸及近似捲菸之非葉捲雪茄菸有所區別，本次修正增列非葉捲雪茄菸之裁罰基準每25支處5百元罰鍰，葉捲雪茄菸則維持每25支處4千元罰鍰。
此外，酒品改按酒精成分10％分級距處罰，目前的處罰標準係依酒品每公升處2千元罰鍰。修改後，凡酒精成分超過10％者，每公升處2千元罰鍰；酒精成分在10％以下者，每公升處5百元罰鍰。菸絲未修正，維持每磅處3千元罰鍰。
財政部表示，菸酒管理法第45條第4項規定，入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量，未依規定向海關申報者，超過免稅數量之菸酒由海關沒入，並由海關分別按每條捲菸、每磅菸絲、每25支雪茄或每公升酒處5百元以上5千元以下罰鍰，並於「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」第45點第1項第3款明定罰鍰裁罰基準。
財政部呼籲入境旅客隨身攜帶之菸酒如超過免稅數量捲菸1條、菸絲1磅、雪茄25支、酒1公升者，應主動向海關誠實申報，以免受罰。