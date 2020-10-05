入境超帶菸酒　財政部修正罰鍰基準

財政部今（5）日表示，為了遏止入境旅客違規攜帶超量菸酒，修正發布「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」第45點第1項第3款規定，入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量，且未依未規定向海關申報者，相關罰鍰計算基準。相關規定將自明年元月1日起實施。