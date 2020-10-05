▲ 中華三菱與「老莫」推出聯名特仕車，得利卡內外皆升級

Grand Lancer 首次與饒舌學院派的經典歌手老莫 ILL MO 跨界合作，全新推出「B&W羨定版」特仕車，主打跳色「黑控套件」搭配冰曜白車身。配合新車上市更由經典饒舌歌手「老莫ILL MO」量身打造全新單曲〈黑白控〉。全新上市 Grand Lancer「B&W羨定版」特仕車舊換新優惠價只要 66.9 萬。
三菱得利卡導入自排及 SCC（Safety Control Center）智慧防護系統，搭載 ASC 車身動態穩定系統、ARP 主動式防止傾覆系統、TCL 循跡防滑控制系統、RAB 預警煞車系統、HSA 陡坡起步輔助系統等主動安全配備。2020 年為完善車輛實用性，全車系搭載藍芽音響設備，並增添新車色-富利金。此外，同步新增得利卡貨床車手/自排雙安全氣囊車型（57.7 萬及 61.4 萬）。
本月至全台中華三菱展示中心完成試乘 Colt Plus、Grand Lancer、Outlander、Zinger、Zinger Pick Up、Eclipse Cross、Delica、中華菱利 A180 及 A190 任一車款後，並於三菱臉書粉專按讚，就可參加週週抽 foodpanda 價值 300 元之折扣券，限量 1,000 組，送完為止。本週沒抽中，下週可再累積抽獎機會。