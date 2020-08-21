🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活 navigate_next 藝文習俗

加國畫家深耕台灣19年　繪出寶島日常驚艷國際

The China Post/綜合報導
calendar_today2020-08-21 12:30:00

▲木柵傳統市場（圖｜James Hugh Gough提供）
▲木柵傳統市場（圖｜James Hugh Gough提供）
The China Post報導，對你來說，「家」是哪裡呢？是你從小住到大的老家？你現在的住所？還是只要跟親人、愛人在一起就是家？

如果你去欣賞James Hugh Gough的畫展，你很快地會發現對他而言，家就是「台灣」。此畫展「居之鏡面與花園，台灣」於台北外琨塔Vaikuntha藝術生活中心展出至8月23日，透過一幅幅畫，你能慢慢深入了解這位加拿大藝術家作品背後的靈感來源。

▲加拿大藝術家James
▲加拿大藝術家James Hugh Gough（圖｜James Hugh Gough提供）
還是家好

在與The China Post的訪問中，James表示「在台灣，我居住過的社區提供我大部分作品的靈感。板橋的巷道、鐵窗和市區與大自然交界的木柵，每次去六甲老婆家那邊都讓我有回到家的感覺。」

且他的畫作多數描繪從窗內看出去的景致，這些畫面都源自於當年James住在台灣某間公寓時，窗外的街景。他串起這些深埋在記憶中的畫面進行創作，而從畫作中可以看出James對台灣這個「家」的愛表露無遺。

▲板橋家門口前，壓克力顏料，2016年
▲板橋家門口前，壓克力顏料，2016年 25.5 cm x 17.5 cm（圖｜ James Hugh Gough提供）
 

「我第一次意識到台灣就是我的家是在從加拿大回來的時候。我很愛加拿大，但我的老婆和我在那邊才待了一個禮拜左右我就開始非常想念這裡的食物。當我們抵達台灣，拿到行李、走出桃園機場、熱風直直吹來的瞬間，我就感受到——我回家了。」

▲板橋後巷，針筆畫（圖｜James
▲板橋後巷，針筆畫（圖｜James Hugh Gough提供）
 

多樣繪畫媒材展現生活日常景象

藝術家對生活日常這類題材有極大熱情，他們從不同的角度觀察切入，利用不同的媒材，像是筆墨、水彩、壓克力，呈現出稀鬆平常的生活瑣事。在他手中，壓克力顏料完美呈現出他腦海中的構圖畫面，這種顏料乾得比油彩快，也讓他能盡情快速疊加顏料揮灑出色彩斑斕的作品。

▲福隆陽台，媒材壓克力顏料（圖｜James
▲福隆陽台，媒材壓克力顏料（圖｜James Hugh Gough提供）
 

完成一幅作品通常會花上他許久的時間，所以對他來說，壓克力比油畫方便，顏料乾得較快，讓他可以馬上疊加另一層顏色。同時，他也覺得只要上色的程序正確，利用壓克力畫作也能有相當好的成果。

▲James
▲James Hugh Gough於新北板橋工作室作畫（圖｜James Hugh Gough提供）
而James的兒童繪本作品則是以水彩色鉛筆來創作，「失誤無法被掩蓋，所以過程可能較為冗長乏味，但是也相對值得，」他續談：「我覺得用水彩色鉛筆會讓兒童繪本更有韻味，壓克力反而比較適合大人。用不同的材料創作也讓我可以盡情創作，發揮創意，而不至於定型僵化。」

兒童文學

James目前正在構思下一本童書。他表示已經完成插畫，也寫好內文了。排版一旦完成了，他希望最早能在今年秋季時出刊。

▲2018
▲2018 壓克力顏料 45.5cm X 38cm 靜夜中的六甲老家（圖｜James Hugh Gough提供）
 

「這次和前兩本不太一樣」James說。「我還是用水彩色鉛筆，但這次創作過程沒有那麼複雜了。這個作品也不是有插圖的詩集，反而是個充滿幽默感的冒險故事。裡面會提到氣候變遷問題，因為我認爲這是近期蠻嚴重的一個議題。」

當被問起創作過程時，James稱一切都是從一個小點子開始。

「只要你有一個點子，後面都沒問題了。當然之後還是要努力的精進自己。像我的書，我幾乎都會從插畫先開始，因為那會花我很多時間。畫完後，我才會開始寫文字內容。通常我己經想了好幾年了，所以靈感也來的特別快。之後我才會補上文字對應的插圖。」

地址：台北市大安區潮州街55巷3-1號1樓（近古亭捷運站5或6號出口步行約10分鐘）

關鍵字

JamesHughGough 加拿大畫家 台北外琨塔Vaikuntha藝術生活中心

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽