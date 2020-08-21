加國畫家深耕台灣19年　繪出寶島日常驚艷國際

如果你去欣賞James Hugh Gough的畫展，你很快地會發現對他而言，家就是「台灣」。此畫展「居之鏡面與花園，台灣」於台北外琨塔Vaikuntha藝術生活中心展出至8月23日，透過一幅幅畫，你能慢慢深入了解這位加拿大藝術家作品背後的靈感來源。
還是家好
在與The China Post的訪問中，James表示「在台灣，我居住過的社區提供我大部分作品的靈感。板橋的巷道、鐵窗和市區與大自然交界的木柵，每次去六甲老婆家那邊都讓我有回到家的感覺。」
且他的畫作多數描繪從窗內看出去的景致，這些畫面都源自於當年James住在台灣某間公寓時，窗外的街景。他串起這些深埋在記憶中的畫面進行創作，而從畫作中可以看出James對台灣這個「家」的愛表露無遺。
「我第一次意識到台灣就是我的家是在從加拿大回來的時候。我很愛加拿大，但我的老婆和我在那邊才待了一個禮拜左右我就開始非常想念這裡的食物。當我們抵達台灣，拿到行李、走出桃園機場、熱風直直吹來的瞬間，我就感受到——我回家了。」
多樣繪畫媒材展現生活日常景象
藝術家對生活日常這類題材有極大熱情，他們從不同的角度觀察切入，利用不同的媒材，像是筆墨、水彩、壓克力，呈現出稀鬆平常的生活瑣事。在他手中，壓克力顏料完美呈現出他腦海中的構圖畫面，這種顏料乾得比油彩快，也讓他能盡情快速疊加顏料揮灑出色彩斑斕的作品。
完成一幅作品通常會花上他許久的時間，所以對他來說，壓克力比油畫方便，顏料乾得較快，讓他可以馬上疊加另一層顏色。同時，他也覺得只要上色的程序正確，利用壓克力畫作也能有相當好的成果。
而James的兒童繪本作品則是以水彩色鉛筆來創作，「失誤無法被掩蓋，所以過程可能較為冗長乏味，但是也相對值得，」他續談：「我覺得用水彩色鉛筆會讓兒童繪本更有韻味，壓克力反而比較適合大人。用不同的材料創作也讓我可以盡情創作，發揮創意，而不至於定型僵化。」
兒童文學
James目前正在構思下一本童書。他表示已經完成插畫，也寫好內文了。排版一旦完成了，他希望最早能在今年秋季時出刊。
「這次和前兩本不太一樣」James說。「我還是用水彩色鉛筆，但這次創作過程沒有那麼複雜了。這個作品也不是有插圖的詩集，反而是個充滿幽默感的冒險故事。裡面會提到氣候變遷問題，因為我認爲這是近期蠻嚴重的一個議題。」
當被問起創作過程時，James稱一切都是從一個小點子開始。
「只要你有一個點子，後面都沒問題了。當然之後還是要努力的精進自己。像我的書，我幾乎都會從插畫先開始，因為那會花我很多時間。畫完後，我才會開始寫文字內容。通常我己經想了好幾年了，所以靈感也來的特別快。之後我才會補上文字對應的插圖。」
地址：台北市大安區潮州街55巷3-1號1樓（近古亭捷運站5或6號出口步行約10分鐘）