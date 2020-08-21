加國畫家深耕台灣19年　繪出寶島日常驚艷國際

▲加拿大藝術家James Hugh Gough（圖｜James Hugh Gough提供）

▲板橋家門口前，壓克力顏料，2016年 25.5 cm x 17.5 cm（圖｜ James Hugh Gough提供）

「我第一次意識到台灣就是我的家是在從加拿大回來的時候。我很愛加拿大，但我的老婆和我在那邊才待了一個禮拜左右我就開始非常想念這裡的食物。當我們抵達台灣，拿到行李、走出桃園機場、熱風直直吹來的瞬間，我就感受到——我回家了。」

▲板橋後巷，針筆畫（圖｜James Hugh Gough提供）

多樣繪畫媒材展現生活日常景象



藝術家對生活日常這類題材有極大熱情，他們從不同的角度觀察切入，利用不同的媒材，像是筆墨、水彩、壓克力，呈現出稀鬆平常的生活瑣事。在他手中，壓克力顏料完美呈現出他腦海中的構圖畫面，這種顏料乾得比油彩快，也讓他能盡情快速疊加顏料揮灑出色彩斑斕的作品。



▲福隆陽台，媒材壓克力顏料（圖｜James Hugh Gough提供）



完成一幅作品通常會花上他許久的時間，所以對他來說，壓克力比油畫方便，顏料乾得較快，讓他可以馬上疊加另一層顏色。同時，他也覺得只要上色的程序正確，利用壓克力畫作也能有相當好的成果。



▲James Hugh Gough於新北板橋工作室作畫（圖｜James Hugh Gough提供） 而James的兒童繪本作品則是以水彩色鉛筆來創作，「失誤無法被掩蓋，所以過程可能較為冗長乏味，但是也相對值得，」他續談：「我覺得用水彩色鉛筆會讓兒童繪本更有韻味，壓克力反而比較適合大人。用不同的材料創作也讓我可以盡情創作，發揮創意，而不至於定型僵化。」



