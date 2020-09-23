屏基打造移動式石板故事屋　首創失智繪本故事搬進超商

爺奶說演排灣文化失智主題故事 老幼共樂讓友善態度向下紮根





暑假來到，想為孩子尋找趣味又有意義活動的父母有個新選擇！屏基「說故事爺奶」將帶著吸睛的石板故事屋進駐7-ELEVEN，只要走進7-ELEVEN 就能擁有開心的故事饗宴！屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出的「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。





日前，屏基「及早救智」愛心大使《白白日記》特別來力挺爺奶。在故事說演前，和孩童大玩「失智症狀挑戰賽」遊戲，讓小朋友聽故事前，先對失智症有初步認識。簡易的是非題，搭配踩踏地上的圈叉，療癒的愛心大使白白，帶小孩記住失智症警訊，也更容易理解故事中的意涵。



▲爺奶說演排灣文化失智主題故事 老幼共樂讓友善態度向下紮根。(圖／資料照片) 在7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款的支持下，屏基的「及早救智」專案於去年開展「說故事爺奶」計畫，培訓熟齡者成為繪本導讀師、開啟銀髮的想像力、創造力，及促進跨世代共融。今年說故事爺奶升級為「爺奶故事屋」，啟發自日本紙芝居故事木箱，運用故事箱中的繪本圖卡講述故事。更特別的是，今年爺奶講述的繪本，為屏基與地磨兒國小學童合作共創的排灣文化失智主題繪本《記憶藏寶盒》、《超人奶奶》。屏基為此打造「石板屋造型」故事木箱，由長輩兩人一組，結合圖卡跟生動肢體說演故事，要給小觀眾們最特別的體驗。



《記憶藏寶盒》故事講述部落中的熊鷹vuvu（排灣族語長輩之意）有個裝滿珍貴寶物的神祕藏寶盒，隨著vuvu的記憶消逝，寶物一個個不見，小熊鷹不忍看他難過，帶著vuvu展開尋寶旅程。活動現場，由55歲譚義德─邦德勒、64歲胡俊富─鬍子爺爺說演故事，爺爺雙人組逗得現場小朋友樂不可支。譚義德表示，因為自己本身是排灣族人，當初看到這富有排灣文化的失智主題繪本真的非常高興，希望能讓更多孩童對於排灣文化以及失智症有所理解、甚至傳遞給更多人。和夥伴勤約彩排，只為了把故事講得更生動，讓孩子的心意、失智友善概念，在社區中傳遞出去。



屏基表示，社區活動多半以熟齡女性參與比例較高；說故事活動性質較為中性，與舞蹈、料理手作等相比，較能提升熟齡男性參與意願。屏基社工員趙偉廷分享，爺爺雙人組是16位培訓長者中僅有的男性，透過團體支持提升長者參與意願，也讓成就感加倍！此次培訓工作坊合作的戲劇輔療師楊心柔說明，過程中特別著眼於長輩對故事意義的思考以及和自身生命經驗的連結，讓長輩能更有感地去說故事。考量熟齡者面對新元素以及夥伴合作可能感到壓力、挑戰，輔療師規劃劇場遊戲、身體互動，讓長輩從中找到樂趣，並產生團體歸屬感，也藉由團體力量為長輩們建構自信心。歷經一個月的讀本、遊戲、相互了解、團體對話後，兩兩一組的爺奶故事屋戰隊，才升級成功！



長輩彼此搭配的「升級效果」，在現場講述《超人奶奶》的58歲李桂華─阿桂奶奶、59歲胡富媖─老鷹奶奶，就是最佳範例。拿出自製披風、面具，把故事中失智症擬人化的角色「ET 怪人」如何住進爺爺腦袋的控制室、打亂超人奶奶一家生活，活靈活現地展演出來。李桂華和胡富媖兩人為30多年的好友，好默契不在話下。「我開的店就在她對面！不用等到打烊，一想到道具靈感，就會立刻跑去跟富媖說。像是某天想到做面具讓ET怪人更生動，就馬上跑去跟她講」李桂華開心分享。兩位奶奶卯足全力說演，想讓現場的孩子理解超人奶奶如何和孫子一同想辦法，幫助爺爺好好生活，以及一家人最後如何和ET 怪人（失智症）做朋友，和平共處。胡富媖說：「看到排灣族學童的創作，覺得很佩服，希望藉由說故事，讓更多人能一同理解失智症。」





▲7-ELEVEN今年與屏基合作持續打造熟齡實現、代間共融的爺奶說故事活動，盼望結合門市提供熟齡者參與社會的人力運用場域。(圖／資料照片) 7-ELEVEN表示，今年與屏基合作持續打造熟齡實現、代間共融的爺奶說故事活動，盼望結合門市提供熟齡者參與社會的人力運用場域。並透過故事的力量將失智友善的概念深入淺出地傳遞給孩子們，讓失智友善態度在老幼共學、共樂的過程中向下紮根。8-10月於屏東區域的門市將進行 4場次爺奶故事屋的巡演。



屏基所推出的排灣文化失智主題繪本也在7-ELEVEN門市附設的189間兒童閱覽室及61間樂齡閱覽室獨家上架。即日起至九月底為屏基「及早救智」公益勸募期間，民眾可以帶孩子到7-ELEVEN門市捐款箱投下零錢，一同守護失智症者，同時閱讀好書，進行一場生命教育。



