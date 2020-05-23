牙醫阿伯戒菸多年肺阻塞　心肺復健遠離阻塞

台中81歲陳姓牙醫菸齡長達54年，12年前戒菸成功，但三年前因感冒後持續咳嗽和胸悶不適，檢查確診為中度肺阻塞，研判是長期抽菸後遺症，醫師建議參與心肺復健計畫，5個月後他自覺腿力增強、肺活量變大、雙臂肌肉量也提升，直說「每天走路1小時也不覺累」，並呼籲菸友們盡早戒菸才能活得健康。

陳姓牙醫自述，自己從國中開始抽菸，民國69年第一次戒菸是為了配合政府政策，但一個月後因受不了誘惑及頭暈症狀，又繼續抽菸，「且愈抽愈重，一天可以抽三包」，直到民國97年，同為老菸槍的醫生兒子在開車載他返家途中，突然語重心長地說：「若爸爸戒菸，我也跟著戒！」

自此之後，牙醫伯伯拿出當年考證照的毅力，對於任何誘惑一概說不，甚至還會暫時收下對方贈送的香菸，事後再偷偷丟掉，幾年前就讀研究所，老牙醫也會以自身例子，語重心長告誡年輕同學抽菸的害處，「但年輕人畢竟是年輕人，多半左耳進右耳出啦！」

陳牙醫說，以往當菸癮來時，就得打斷正在進行的會議或餐敘，到外面「哈一根」，成功戒菸後，自覺生活不再受限制，呼吸和衣物也不再有味道，與家人的感情變更緊密，連咳嗽和喘的症狀都改善了，最重要的是，以往病人經常看不下去，都會勸他戒菸，自從戒菸後，也提升病人對他的信任。

不過三年多前，因感冒後感覺咳嗽次數增加，呼吸也往往無法吸飽，他趕緊到醫院治療，發現已經罹患中度「肺阻塞」（COPD），肺部功能僅剩下一半左右，一度讓他十分憂心，所幸藥物治療與肺復健效果出乎他的預期，因此他更肯定自己提早戒菸的決心。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文表示，慢性阻塞性肺病是因患者長期吸入香菸或其他有害物質，造成肺臟及呼吸道慢性發炎，導致呼吸氣流受阻，常會出慢性咳嗽、咳痰、呼吸困難等症狀，雖然此疾病不完全可逆，但可透過適當藥物治療與心肺復健，改善症狀並提高生活品質。

黃建文介紹，患者在呼吸治療師的全程監控下，先進行上肢訓練腳踏車，透過上肢的運動，改善周邊肌肉力量，大幅提高運動耐力與呼吸強度，此種結合大肌肉群動作的肺部運動訓練，可減緩患者氣喘的情形，此外，藉由騎固定式單車，可提高整體肌肉與心臟能力，改善身體活動的呼吸急促感，兩項運動每週進行約2至3次，每次約30分鐘。

黃建文提醒，吸菸是肺阻塞疾病的主要致病主因，雖然戒菸過程會出現情緒不穩、注意力不集中、體重增加等現象，一旦戒菸成功，就能減少肺阻塞惡化的機率，再配合心肺復健，便能使肺功能下降速度減緩並改善生活品質。