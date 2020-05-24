縣議員林秀琴當選民進黨嘉義縣黨部主委

民進黨嘉義縣黨部今(24)日舉行縣黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表等黨職人員改選投票，嘉義縣議員林秀琴順利當選主委，同時選出6位全國黨員代表及59位縣黨員代表。嘉義縣黨部表示，嘉義縣黨員數共3889人，今天設置15個投開票所。主委只有縣議員林秀琴同額競選，結果也由林秀琴獲得3373票，達8成7的得票率，順利當選。第19屆全國黨員代表中埔鄉農會總幹事李碧雲、六腳鄉農會總幹事陳宥樺、縣議員許有疆、前布袋鎮永安里里長柯明珠、新港鄉民代表嚴崴駿、前縣議員林沐惠6位當選。第17屆59位縣黨員代表也順利經由投票產生。縣黨部指出，67歲林秀琴，經歷豐富，從基層新港鄉民代表一路走來，靠著熱忱和服務，獲鄉親支持與認同，地方風評不錯，不僅連任5屆縣議員，且歷任1屆議會黨團書記、2屆黨團總召，2屆縣黨部評召，目前也擔任新港奉天宮副董事長。新任主委林秀琴說，感謝黨員支持賜票，此次主打5大政見，包括結合地方資源，招募菁英入黨；終結黨內派系，發揮1+1大於2的效益；培訓黨政人才，促進地方黨務健全；協助地方黨務推動，落實中央政策推廣；堅守台灣民主，自由主權。林強調，未來除落實政見，也將與總統蔡英文相互配合，帶領台灣、嘉義縣繼續向前邁進，守護民主。